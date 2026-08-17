La serie de época emitida por La 1, RTVE Play y Netflix inicia una nueva semana de episodios inéditos en la que Rosalía y Leonor se citan con el recién nacido, mientras Dámaso eleva su presión sobre Mercedes y encomienda una preocupante orden a las parteras.

El serial diario Valle Salvaje regresa este lunes 17 de agosto a su emisión habitual en la sobremesa de La 1, con la disponibilidad simultánea de sus entregas en la plataforma digital RTVE Play y en el servicio de transmisión Netflix. La programación oficial fija el inicio de la emisión a las 17:45 horas, si bien las últimas emisiones han dado comienzo en torno a las 18:00 horas. La ficción producida por Bambú Producciones encarará a finales de septiembre o principios de octubre sus primeros 500 episodios, antes de conmemorar su segundo aniversario el próximo viernes 18 de septiembre.

La continuidad de la producción se encuentra garantizada en la parrilla televisiva hasta mayo de 2027, tras asegurar una permanencia mínima de 660 entregas. A pesar de que el equipo artístico disfruta actualmente de un periodo vacacional constatado en sus perfiles oficiales, el margen de rodaje se sitúa entre los cuatro y los cinco meses de antelación respecto a la emisión en abierto. Las entregas difundidas por la cadena pública a lo largo de las últimas semanas fueron filmadas durante el pasado mes de marzo, de modo que las secuencias grabadas el pasado julio previa pausa estival no se emitirán hasta finales de año o comienzos del ejercicio siguiente.

En el capítulo 466, correspondiente a este lunes 17 de agosto, la trama argumental sitúa a Rosalía y a Leonor ante el primer encuentro con el hijo de Adriana. En paralelo, Dámaso vuelve a dirigir amenazas hacia Mercedes y encomienda a las parteras la preparación del bebé. Este mandato provoca el desconcierto y la repulsa de Petra tras averiguar el propósito real que motiva la exigencia de Dámaso respecto al recién nacido.