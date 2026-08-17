Alba Carrillo se perfila como uno de los fichajes más llamativos de La Séptima, el nuevo canal de TDT que prepara su desembarco para el próximo otoño. La presentadora y colaboradora negocia ponerse al frente de un magacín de fin de semana con el que la cadena pretende competir directamente con espacios consolidados como Fiesta, en Telecinco, y La Roca, en La Sexta.

La operación supondría uno de los movimientos más destacados de la nueva cadena impulsada por José Miguel Contreras, que continúa configurando su parrilla y cerrando nombres conocidos para ganar notoriedad desde sus primeras semanas de emisión.

Según las informaciones publicadas, la intención es que Alba Carrillo conduzca un espacio los sábados y domingos por la tarde, con contenidos relacionados con actualidad, política, sucesos, entretenimiento y crónica social. El formato tendría así un planteamiento de magacín amplio, diseñado para competir en una de las franjas más disputadas del fin de semana.

Alba Carrillo volvería a competir directamente con Telecinco

El fichaje tendría además un componente especialmente llamativo por el pasado televisivo de Carrillo.

La comunicadora fue colaboradora de Fiesta, presentado por Emma García en Telecinco, antes de abandonar Mediaset en 2023. Su llegada a La Séptima la colocaría ahora frente a frente con uno de los programas en los que trabajó durante su anterior etapa profesional.

El nuevo magacín también competiría con La Roca, el espacio que presenta Nuria Roca en La Sexta durante las tardes del domingo.

De concretarse el acuerdo, La Séptima apostaría por una presentadora con experiencia en entretenimiento, realities, tertulias y espacios de crónica social para tratar de hacerse un hueco en una franja dominada por cadenas ya consolidadas.

Su continuidad en TEN, todavía por resolver

Uno de los interrogantes que deja este movimiento es el futuro de Alba Carrillo en TEN.

Actualmente presenta El Sótano Club, espacio cuya continuidad había sido anunciada para una segunda temporada después del parón veraniego. Vozpópuli señala que Carrillo había renovado recientemente con TEN, por lo que habrá que determinar si ambos proyectos resultan compatibles o si finalmente deberá elegir entre las dos cadenas.

La posible incorporación a La Séptima supondría, en cualquier caso, un salto importante al convertirse en presentadora de uno de los principales formatos de fin de semana de una televisión de ámbito nacional.

La Séptima sigue formando su equipo

La llegada de Alba Carrillo se sumaría a otros fichajes relevantes que ya rodean el nacimiento del canal.

Javier Ruiz será una de las figuras centrales del proyecto, mientras Rocío Delgado también se ha incorporado para presentar uno de los formatos diarios previstos por la cadena. Además, Daniel Fernández, con experiencia en espacios como Mañaneros 360, El programa de Ana Rosa, La mirada crítica o Cuatro al día, también forma parte del equipo que está desarrollando la programación.

La estrategia parece clara: combinar perfiles vinculados a la información con otros procedentes del entretenimiento para construir una parrilla capaz de competir con los grandes grupos televisivos.

Un magacín de fin de semana para abrirse hueco en la TDT

El programa de Alba Carrillo estaría concebido como una de las grandes apuestas de entretenimiento de La Séptima.

La cadena pretende aprovechar las tardes del sábado y domingo para ofrecer una alternativa a Telecinco y La Sexta, con un espacio que combine actualidad y entretenimiento y que tenga a Carrillo como principal reclamo.

El reto será importante. Fiesta y La Roca cuentan con años de emisión y una audiencia ya acostumbrada a sus respectivos formatos, mientras La Séptima tendrá que construir desde cero su propia identidad y fidelizar espectadores.

La nueva cadena prepara su estreno para otoño

La Séptima continúa ultimando su desembarco en la televisión en abierto. Las últimas informaciones del sector sitúan su lanzamiento en noviembre, aunque durante los últimos meses se han manejado distintas fechas mientras avanzaba la configuración definitiva del proyecto.

La cadena aprovechará las próximas semanas para presentar más detalles sobre su programación, sus presentadores y su estrategia de contenidos.

La posible llegada de Alba Carrillo confirma que el nuevo canal no quiere limitarse exclusivamente a la información política y económica, sino que también pretende entrar en la batalla del entretenimiento y la crónica social.

Si finalmente se cierra el acuerdo, Carrillo regresará a las tardes del fin de semana con un programa propio y con un reto especialmente atractivo: competir directamente contra algunos de los espacios y rostros con los que compartió pantalla en etapas anteriores.