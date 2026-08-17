Del 17 al 21 de agosto, La Promesa acelera con regresos y enfrentamientos: el arranque más intenso llega el lunes 17 de agosto.

Qué pasará hoy en La Promesa

El capítulo del lunes abre con un cambio en la gestión del palacio: Julio propone que el marqués Alonso se ponga al frente de la cocina y Alonso acepta, una decisión que, según el avance semanal, puede tensionar al personal.

Julieta confiesa a Manuel que Lorenzo casi la golpea, lo que impulsa a Manuel a encararse con el capitán en un choque directo sobre límites y responsabilidades. En paralelo, María detecta la tristeza de Carlo y le promete que se casarán pronto, un gesto que contrasta con el clima general del palacio.

La semana también arranca con la llegada de Jacobo: en el avance se indica que Jacobo descubre la relación entre su prometida y su amigo, que pide explicaciones a Adriano y llega a estar a punto de golpearle. Ese conflicto se desarrolla en los días siguientes, pero el lunes queda señalado como el inicio de una posible ruptura sentimental.

Dónde y cuándo ver La Promesa

La Promesa se emite en La 1 (TVE) a las 17:25 (horario habitual).

Este lunes 17 de agosto, entre decisiones en la cocina, un enfrentamiento que puede escalar y una promesa de boda, el palacio arranca la semana con tensiones que marcarán los próximos capítulos.