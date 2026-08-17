La actriz estadounidense Hayden Panettiere, conocida internacionalmente por sus papeles en series como Héroes y Nashville y por su participación en la saga cinematográfica Scream, ha muerto a los 36 años. Su representante confirmó el fallecimiento este domingo 16 de agosto, mientras que por el momento no se ha hecho pública la causa de la muerte.

La familia de la intérprete difundió un comunicado en el que pidió privacidad para afrontar la pérdida y recordó a Panettiere como una persona especialmente querida tanto en su entorno personal como por millones de espectadores que siguieron su trayectoria en televisión y cine.

La noticia ha causado una fuerte conmoción en la industria audiovisual estadounidense, donde Panettiere desarrolló prácticamente toda su vida profesional desde que comenzó a trabajar siendo una niña.

De actriz infantil a estrella de ‘Héroes’

Hayden Panettiere inició su carrera en el mundo de la interpretación a una edad muy temprana. Uno de sus primeros trabajos importantes fue en la telenovela estadounidense One Life to Live, en la que participó durante la década de los noventa. También apareció posteriormente en producciones televisivas y cinematográficas antes de conseguir el papel que terminaría lanzándola a la fama internacional.

Ese salto llegó en 2006 con Héroes, la popular serie de NBC en la que interpretó a Claire Bennet, una estudiante y animadora con capacidad de regeneración. El personaje se convirtió rápidamente en uno de los más reconocibles de la producción y situó a Panettiere entre los rostros jóvenes más populares de la televisión estadounidense.

La serie se emitió entre 2006 y 2010 y convirtió a la actriz en una figura conocida internacionalmente.

‘Nashville’ y dos nominaciones a los Globos de Oro

Otro de los grandes papeles de su carrera llegó con Nashville. Entre 2012 y 2018 interpretó a Juliette Barnes, una cantante de música country cuya vida profesional y personal centraba buena parte de las tramas de la serie.

Su interpretación recibió dos nominaciones a los Globos de Oro y se convirtió en uno de los trabajos más reconocidos de su trayectoria.

Panettiere también desarrolló una importante carrera cinematográfica. Participó en títulos como Remember the Titans, Raising Helen e I Love You, Beth Cooper, además de formar parte de la franquicia de terror Scream interpretando a Kirby Reed.

También trabajó como actriz de voz y dio vida al personaje de Dot en la película de Pixar A Bug’s Life. Ese trabajo llegó incluso a valerle una nominación a los Grammy por el álbum narrado relacionado con la cinta.

Una vida marcada también por problemas personales

Durante los últimos años, Panettiere habló públicamente de algunas de las dificultades que había atravesado fuera de las cámaras.

La actriz relató sus problemas con la depresión posparto, el alcohol y las adicciones, así como episodios de violencia doméstica y otras experiencias traumáticas. Buena parte de estas vivencias fueron abordadas en sus memorias This Is Me: A Reckoning, publicadas en mayo de 2026.

Panettiere había explicado en diferentes entrevistas cómo aquellas dificultades afectaron tanto a su vida profesional como familiar y cómo atravesó diferentes periodos de recuperación.

Madre de una hija junto a Wladimir Klitschko

La actriz era madre de Kaya, nacida en 2014 fruto de su relación con el exboxeador ucraniano Wladimir Klitschko. La propia intérprete había hablado recientemente sobre la relación que mantenía con su hija y sobre las decisiones que tomó durante los años más complicados de su vida personal.

Panettiere sufrió además en 2023 la muerte repentina de su hermano menor, Jansen Panettiere, a los 28 años. Su familia informó entonces de que el fallecimiento se había producido por cardiomegalia y complicaciones relacionadas con la válvula aórtica.

Sin causa oficial de la muerte por el momento

Hasta ahora no se ha comunicado públicamente qué provocó la muerte de Hayden Panettiere. Su representante ha señalado que las circunstancias se encuentran bajo investigación y la familia ha solicitado respeto y privacidad.

La actriz falleció apenas unos días antes de cumplir 37 años, ya que había nacido el 21 de agosto de 1989.

Su muerte deja atrás una carrera desarrollada durante más de tres décadas, desde sus primeros trabajos como actriz infantil hasta convertirse en una de las intérpretes más reconocidas de la televisión estadounidense de las últimas dos décadas.