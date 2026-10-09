La quinta gala de ‘Supervivientes All Stars 2026’, conducida por Jorge Javier Vázquez en la noche de este jueves en Telecinco, se ha saldado con una expulsión determinante para el desarrollo del concurso. María Jesús Ruiz, Chiqui, Ivana Icardi y Arkano se han enfrentado a la cuarta decisión de la audiencia en un proceso de votación final marcado por la máxima igualdad. Los cuatro nominados alcanzaron esta instancia definitiva después de que Yola Berrocal y Omar Sánchez obtuvieran el indulto de los espectadores el pasado martes durante la doble ceremonia de salvación celebrada en la entrega de ‘Tierra de Nadie’, al registrar el mayor volumen de participación del público.

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La gala ha comenzado con la resolución de la primera salvación de la noche, correspondiente al nominado con mayor respaldo de la audiencia. El elegido ha sido el rapero Arkano, quien ha logrado evitar la eliminación con un porcentaje que ha alcanzado el 50% de los votos emitidos a través de la aplicación oficial de Mediaset Infinity. Tras este primer dictamen, la permanencia se ha centrado exclusivamente en un duelo entre las tres nominadas restantes: Chiqui, María Jesús Ruiz e Ivana Icardi.

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Ivana Icardi, salvada antes del duelo final entre María Jesús Ruiz y Chiqui

Ante la reconfiguración del grupo de nominadas, la organización ha reabierto las votaciones durante varios minutos para recabar la decisión definitiva del público de ‘Supervivientes All Stars’. Antes de dar a conocer el estado de los porcentajes, el presentador Jorge Javier Vázquez ha destacado la relevancia de los perfiles expuestos a la decisión de la audiencia: «Perdemos a una grandísima concursante sea quien sea. Cada una a su estilo, pero son tres grandes concursantes que no han defraudado».

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Una vez cerrado el televoto de forma definitiva, la pantalla del plató ha reflejado los porcentajes de los apoyos recibidos: 41,5%, 29,8% y 28,7%. La cifra más elevada ha correspondido a Ivana Icardi, quien de este modo se ha convertido en la siguiente concursante salvada de la velada tras la salida de la lista de Arkano. Con este resultado, el veredicto final para determinar la cuarta expulsión del certamen ha quedado acotado a la pugna entre María Jesús Ruiz y Chiqui.

Finalmente, Jorge Javier Vázquez ha hecho público el resultado definitivo decretado por los espectadores. María Jesús Ruiz ha sido la concursante expulsada al concentrar el 28,7% de los votos, frente al 29,8% registrado por Chiqui. Una diferencia de tan solo un punto porcentual ha decantado la balanza, confirmando la salida de una de las competidoras con mayor protagonismo dentro de la dinámica de ‘Supervivientes All Stars’.

El nuevo rol de María Jesús Ruiz como Salvaje en la experiencia de Honduras

A pesar de consumarse su expulsión del grupo principal, la trayectoria de la modelo jienense en el territorio hondureño no ha concluido de forma definitiva. La organización del programa le ha planteado una propuesta para alterar su destino inmediato dentro del formato, ofreciéndole la posibilidad de permanecer en la geografía centroamericana bajo la figura de la Salvaje.

María Jesús NO regresa a España 💣 Desde este momento sobrevivirá como SALVAJE 🌴



🏝️ #SVGala5

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Al asumir esta nueva condición, Ruiz pierde su condición de concursante de pleno derecho dentro de la competición. No obstante, podrá mantener su presencia en la experiencia caribeña contando con la prerrogativa de desplazarse de manera libre entre las distintas localizaciones del espacio televisivo, pudiendo ejecutar todo tipo de acciones o fechorías hacia sus antiguos compañeros. En lo relativo a las labores básicas de supervivencia y manutención, la modelo dependerá de forma exclusiva de la generosidad y el reparto de alimentos que decidan efectuar el resto de los participantes.