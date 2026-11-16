La tercera edición del formato en Telecinco cierra su recorrido, destacando las tensiones en plató, la confirmación de la relación entre Ivana y Arkano y el abandono temporal de Alma Bollo.

La tercera entrega de Supervivientes All Stars celebró este domingo, dieciséis de noviembre, su esperado debate final en Telecinco bajo la conducción de la presentadora Sandra Barneda. Tras sesenta y cuatro días de convivencia extrema en Honduras, el plató reunió a los quince concursantes oficiales que pasaron por la isla —Asraf Beno, Yola Berrocal, Víctor Janeiro, Omar Sánchez, Rosa Benito, Chiqui, Ivana Icardi, Arkano, Damián Quintero, María Jesús Ruiz, Albert Barranco, Yulen Pereira, Laura Cuevas, Lola Ortiz y Alma Bollo— acompañados por los dos capitanes de los equipos, Marta Peñate y Rubén Torres.

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La gala comenzó con un balance positivo por parte de la conductora del espacio, quien destacó la dureza de esta edición y resaltó un hito histórico para el formato. “Llevamos tres ediciones de All Stars y creo que es la edición en la que nos hemos superado en concursantes, porque lo habéis pasado fatal y ha habido cero queja. Habéis batido un récord porque nadie de vosotros ha pedido abandonar. ¡Gracias, gracias, porque eso hace grande a un programa”, valoró Barneda ante los participantes.

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Balances y reproches de los finalistas en el plató

Los finalistas de la edición —Omar Sánchez, Víctor Janeiro, Yola Berrocal y el ganador, Asraf Beno— ocuparon el centro del plató para ajustar cuentas y analizar sus trayectorias. Omar Sánchez fue el primero en intervenir para señalar que su paso por la isla supuso un punto de inflexión personal. El canario abordó el peso mediático de su pasado con Anabel Pantoja y defendió su derecho a expresarse públicamente tras las respuestas emitidas por su expareja durante el concurso.

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Omar responde a Anabel Pantoja tras enterarse de todo lo que ha dicho mientras él estaba en Honduras 💥



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Por su parte, Víctor Janeiro hizo hincapié en el disfrute del reto tras haber participado en otros formatos de telerrealidad, a la vez que respondió a las palabras de Belén Esteban relativas a su intervención en el Puente de las emociones sobre su familia.

Yola Berrocal, segunda clasificada tras quedarse a un diez por ciento de alcanzar la victoria, reconoció el triunfo de su compañero y agradeció el respaldo de los espectadores, recordando que rozó el galardón una década después de su anterior participación. El momento de mayor tensión de la noche llegó con la entrada del ganador, Asraf Beno, quien revivió las polémicas sobre su concurso y las supuestas irregularidades mencionadas por Víctor Janeiro en los días previos, las cuales el torero achacó a una broma ironizada durante una partida de cartas.

Yola Berrocal cuenta de dónde sacó fuerzas para la prueba final 🥹🥹🥹



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La espantada de Alma Bollo y sorpresas sentimentales

La emisión también estuvo marcada por la reacción de Alma Bollo durante las declaraciones de Asraf sobre su paso por el Puente de las emociones, donde este abordó los episodios en los que se sintió inferior por sus orígenes familiares. Ante el testimonio, Alma abandonó el plató de forma repentina acompañada por Yulen Pereira. Minutos después, la concursante regresó para justificar su salida alegando un ataque de ansiedad motivado por el malestar físico, matizando que su intención no era rebatir el relato de su compañero, sino evitar cuestiones relativas a su entorno familiar.

Alma abandona el plató tras las palabras de Asraf sobre Isabel Pantoja



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Las intervenciones posteriores de Rosa Benito cuestionando que Asraf volviera a sacar a la palestra a la tonadillera contrastaron con la defensa pública que realizó Yola Berrocal, quien comparó la situación con las intervenciones de la propia Rosa sobre Rocío Jurado.

Yola Berrocal a Rosa Benito: "Le dice que solo sirve para hablar de Isabel Pantoja cuando ella lo único que ha hecho ha sido hablar de Rocío Jurado"



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El apartado sentimental de la noche lo protagonizaron Ivana Icardi y Arkano. Ante las preguntas de la presentadora sobre los rumores surgidos en Honduras, ambos concursantes confirmaron que su relación dio un paso más tras el final del concurso, reconociendo ante las cámaras que mantuvieron un encuentro fuera de la vigilancia de los equipos de grabación en el hotel.