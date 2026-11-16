El debate final de la tercera edición de Supervivientes All Stars en Telecinco ha servido para despejar las incógnitas sobre el vínculo sentimental entre dos de sus protagonistas, la modelo Ivana Icardi y el rapero Arkano. Tras semanas de especulaciones durante su estancia en los Cayos Cochinos, donde la cercanía entre ambos generó división de opiniones en el grupo de concursantes, la relación ha quedado confirmada públicamente en el plató de Mediaset después de que saliera a la luz un encuentro privado entre ambos ya en territorio español.

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La encargada de desvelar la situación en directo fue su excompañera de concurso Laura Cuevas, quien relató haber coincidido con ambos en el hotel de concentración en Madrid el pasado viernes a mediodía. Según el testimonio de Cuevas ante las cámaras, sorprendió a Icardi «completamente desmaquillada y despeinada» en el momento en que Arkano abandonaba la misma habitación, provocando la sorpresa generalizada de los colaboradores y del resto de participantes del reality.

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Confirmación en plató y reproches por la ruptura del pacto de discreción

Ante el revuelo generado en el estudio televisivo, Arkano optó por no desmentir la información y ratificó la existencia de una relación con la modelo argentina. No obstante, el artista mostró su malestar con Laura Cuevas por hacer público un episodio privado, recriminándole haber incumplido el compromiso previo de mantener la discreción sobre lo ocurrido fuera de los focos. Por su parte, la exconcursante restó gravedad al reproche en tono distendido, justificando la revelación en la dinámica habitual del formato televisivo.

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Durante el transcurso de la gala, tanto Icardi como el rapero intercambiaron gestos de complicidad sin entrar a detallar el alcance formal de su noviazgo, consolidando así una historia que en Honduras había permanecido contenida bajo los parámetros de una estrecha amistad.

Respuesta a las dudas de sus compañeros en Honduras

La confirmación del romance reavivó el debate sobre la autenticidad de sus sentimientos durante la convivencia en la isla, donde concursantes como Chiqui y el medallista olímpico Damián Quintero habían cuestionado reiteradamente que el acercamiento entre ambos respondiera a un interés real más allá del juego televisivo.

Frente a las insinuaciones de estrategia mediática formuladas por sus antiguos compañeros, Arkano defendió la naturalidad de sus decisiones argumentando que prefirió posponer cualquier paso sentimental durante la emisión para evitar la sobreexposición pública. El músico zanjó la polémica subrayando que ambos decidieron dar rienda suelta a su relación precisamente en el momento en que se apagaron las cámaras del concurso.