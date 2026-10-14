La quinta gala de ‘Supervivientes All Stars: Tierra de Nadie’ en Telecinco ha dejado una de las entregas más determinantes de la edición tras saldarse con la expulsión inesperada de Chiqui. La gala sorprendió a los concursantes con una eliminación que no esperaban en la noche del martes y que altera el desarrollo del programa. Chiqui, Omar Sánchez, Víctor Janeiro y Yola Berrocal se midieron en la plataforma de salvación ante el juicio del público, resultando Chiqui como la elegida para abandonar la Palapa. Sin embargo, su salida de la lista de concursantes oficiales no supone su marcha definitiva, ya que la audiencia decidirá el próximo jueves su futuro frente a María Jesús Ruiz en una repesca crucial antes de la unificación.

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El proceso de salvación en la plataforma y la victoria holgada de Víctor Janeiro

La mecánica de la noche arrancó con los cuatro nominados de la semana —Chiqui, Omar Sánchez, Víctor Janeiro y Yola Berrocal— sentados en la plataforma de salvación a la espera de recibir el cubo de líquido blanco que certificaba su permanencia. La primera en librarse de la expulsión fue Yola Berrocal, quien celebró su salvación embadurnada y con el pelo lleno de rastas, llegando a solicitar la ayuda de Jorge Javier Vázquez para arreglárselo. A continuación, el público decidió sacar de la lista negra a Omar Sánchez.

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De este modo, el duelo final por la permanencia se redujo a Víctor Janeiro y Chiqui. Con los porcentajes ciegos mostrando una clara diferencia del 60,2% frente al 39,8%, Jorge Javier Vázquez dictaminó la resolución de los espectadores: «La audiencia de Supervivientes All Stars ha decidido con sus votos que el concursante salvado sea Víctor». Tras el anuncio, Beatriz Trapote celebró la noticia con alegría desde el plató, mientras que el hermano de Jesulín de Ubrique mostró una reacción más moderada en la Palapa. Por su parte, Chiqui se derrumbó al conocer el resultado, dedicando unas palabras de despedida a sus compañeros: «Gracias a todos, dadlo todo y espero que gane el mejor».

El giro hacia la condición de ‘salvaje’ y el duelo definitivo del jueves

El desenlace de la gala reservaba una última novedad para la concursante eliminada. Inmediatamente después de sus palabras de despedida, María Lamela interrumpió a Chiqui para comunicarle que no abandonaba de forma inmediata el concurso. La organización le notificó su conversión en ‘salvaje’ en compañía de María Jesús Ruiz, figura con la que compartirá ubicación temporal.

Esta condición mantendrá a ambas concursantes a la espera del veredicto del público durante la emisión del próximo jueves. En dicha cita, la audiencia será la encargada de determinar cuál de las dos participantes resulta repescada para incorporarse de lleno a la fase de unificación del formato, mientras que la otra dirá adiós de forma definitiva a la experiencia en Honduras. Aunque la noticia no fue recibida con entusiasmo por parte de Chiqui, la concursante terminó conformándose con la oportunidad de jugarse su continuidad en el espacio televisivo.