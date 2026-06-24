El grupo de comunicación modifica su estrategia nocturna tras la conclusión de ‘La isla de las tentaciones’ y otorga casi tres horas de emisión consecutivas al espacio que presenta Carlos Sobera

Telecinco ha decidido reestructurar su estrategia de programación para la presente semana con una modificación en la emisión de ‘First Dates’. El canal principal de Mediaset ha optado por recurrir al veterano programa de citas para cubrir los espacios vacíos que han quedado disponibles en su parrilla televisiva después de la finalización de ‘La isla de las tentaciones’. El formato que lidera Carlos Sobera expandirá de manera notable su duración habitual y pasará a ocupar la franja de máxima audiencia durante las noches del martes y del miércoles.

La cadena de televisión nacional ha tenido que buscar soluciones tras la despedida definitiva del programa de telerrealidad ‘La isla de las tentaciones’, el cual ofreció sus últimas entregas del reencuentro y los debates finales en las jornadas de lunes, martes y miércoles de la semana previa. A pesar de haber estrenado los episodios restantes de ‘Universo Calleja’ el pasado lunes, la dirección del canal ha preferido recurrir a ‘First Dates’ como un recurso versátil que se acomoda y se retira del esquema horario en función de los requerimientos y de la coyuntura de la parrilla de retransmisión. Todo ello se produce mientras se mantiene la espera por los lanzamientos anunciados para próximas fechas, entre los que se incluyen el espacio ‘Camino a la verdad’ conducido por Luján Argüelles y la producción de ficción ‘Sandokán’, que protagoniza Can Yaman.

Con este nuevo movimiento de programación, la versión estival del formato, titulada ‘First Dates Summer’ y estrenada este mismo lunes, se mantendrá en emisión los días martes y miércoles en la banda horaria que comprende desde las 21:45 horas hasta las 00:30 horas. Este ajuste horaria supone un despliegue de prácticamente tres horas ininterrumpidas de contenido dedicado a los encuentros sentimentales de los diferentes solteros que acuden al restaurante. Como consecuencia directa de esta ampliación horaria, el contenedor cinematográfico de la cadena, ‘Cine 5 Estrellas’, sufre un desplazamiento hacia la franja de madrugada. De esta manera, el largometraje ‘Operación Camarón’ queda relegado a las 00:35 horas en la noche del martes, mientras que la película ‘Un golpe brillante’ hará lo propio a partir de las 00:30 horas en la velada del miércoles.

La determinación de conceder un protagonismo tan amplio al formato del amor ha llamado la atención del sector, especialmente al tener en cuenta el escenario de competencia que afronta el programa de citas en las últimas fechas dentro de la franja horaria previa al horario estelar. En las semanas precedentes, ‘First Dates’ ha venido registrando marcas inferiores a su rendimiento habitual debido a la intensa rivalidad de la competencia. En ese tramo, el programa se ha medido frente a las emisiones de los partidos del Mundial en La 1 de TVE, así como contra ‘La Revuelta’ y ‘El Hormiguero’. Asimismo, se destaca de forma particular el crecimiento en audiencia que ha experimentado el programa ‘Horizonte’ en Cuatro, afectando los resultados del espacio de la cadena principal de Mediaset.

Este reforzamiento de los contenidos de ‘First Dates’ en el horario principal se produce de forma simultánea a la transformación temática de sus instalaciones con motivo de la época veraniega. En sus emisiones especiales de verano, planteadas originalmente de lunes a jueves a las 21:45 horas, el restaurante habitual modifica su ambientación para presentar un concepto similar al de un club de playa. El decorado incorpora elementos como arena de playa, sistemas de iluminación de neón y una nueva zona de terraza acondicionada con jacuzzi, sumado a una carta de platos con orientación estival. Dentro de esta dinámica festiva, tanto Carlos Sobera como el resto de los trabajadores que componen el equipo del programa se vestirán con estilismos de temática playera para ejercer de anfitriones frente a los nuevos comensales.

La configuración definitiva de la franja nocturna de Telecinco para estos días queda establecida de la siguiente manera:

Martes 23 de junio

21:45 horas – ‘First Dates Summer’

00:35 horas – Cine 5 Estrellas: ‘Operación Camarón’

Miércoles 24 de junio