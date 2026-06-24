La plataforma OneToro retransmite el ciclo taurino de Les Fogueres de Sant Joan, que reúne en la plaza alicantina a las principales figuras del toreo con toros de Victorino Martín

La Feria de Hogueras de Alicante 2026 vuelve a situarse entre los grandes acontecimientos taurinos de la temporada. Coincidiendo con las fiestas de Les Fogueres de Sant Joan, la plaza alicantina reunirá a algunas de las principales figuras del toreo en un ciclo que volverá a convertir a la ciudad en uno de los epicentros taurinos del mes de junio. La Feria Taurina de Alicante se celebrará del 19 al 27 de junio de 2026 en la Plaza de Toros de Alicante, dentro del programa oficial de las Hogueras de San Juan, ofreciendo a los aficionados una cita imprescindible en el calendario nacional.

El ciclo contará con varios festejos entre corridas de toros, novilladas, rejones y espectáculos populares. La combinación de grandes figuras, ganaderías de prestigio y el marco incomparable de las fiestas alicantinas convierten a esta feria en una referencia obligada. La Feria de Hogueras está considerada una de las ferias más importantes del Mediterráneo y una de las citas imprescindibles del comienzo del verano taurino. Cada año atrae a miles de aficionados de toda España aprovechando el ambiente festivo de las Hogueras de San Juan, declaradas Fiesta de Interés Turístico Internacional.

Para los aficionados que se pregunten dónde ver la Feria de Hogueras de Alicante 2026 en directo, los festejos podrán seguirse a través de OneToro, la plataforma especializada en contenidos taurinos que ofrece la cobertura de las citas de la plaza alicantina.

Para la jornada de hoy, miércoles 24 de junio, el cartel programado cuenta con astados de la ganadería de Victorino Martín. Los encargados de lidiar los toros de Victorino Martín en esta fecha del ciclo de San Juan serán los diestros El Cid, José María Manzanares y Manuel Escribano, en uno de los festejos destacados dentro de la programación oficial de las fiestas.