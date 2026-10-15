Mediaset pone fin a la décima etapa del concurso presentado por Carlos Sobera y Tania Medina, aunque mantendrá su emisión hasta comienzos de 2027 gracias a las entregas guardadas en la nevera

Mediaset ha tomado la decisión definitiva de cancelar la décima etapa de ‘El precio justo’, el histórico concurso presentado por Carlos Sobera y Tania Medina. La determinación se produce después de que el formato fuera retirado de su franja habitual en la sobremesa diaria para ser relegado a las tardes de los sábados y domingos. Pese al cese definitivo del proyecto, la cadena cuenta con un amplio volumen de entregas ya grabadas en su nevera, lo que le permitirá mantener la emisión del programa en la parrilla hasta comienzos del año 2027, con el próximo mes de enero como fecha prevista para su despedida final.

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Reorganización de la parrilla y el salto de la producción a las nuevas apuestas

El fin de ‘El precio justo’ se enmarca en la reestructuración general impulsada por Mediaset para sus franjas de mañana y tarde. La dirección del grupo optó inicialmente por retirar el concurso del tramo diario de sobremesa con el objetivo de hacer hueco a las emisiones de ‘El tiempo justo’, liderado por Joaquín Prat en su salto a las mañanas, y al espacio ‘Vamos a ver’. Esta sustitución se ejecutó a pesar de que el formato de Carlos Sobera y Tania Medina mantenía un rendimiento competitivo, registrando una media del 8,6% de cuota de pantalla entre los meses de mayo y septiembre. Este registro se situaba por encima de la media diaria y mensual de Telecinco y superaba los datos marcados por la oferta posterior conducida por Patricia Pardo, cuyos datos suelen moverse entre el 6% y el 8%.

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Antes de la época estival, el grupo audiovisual había acordado la renovación de ‘El precio justo’, al igual que la de ‘¡Allá tú!’, con el objetivo de extender sus emisiones al menos hasta el inicio del nuevo año. Sin embargo, el planteamiento cambió de forma sustancial a raíz de la elección de Carlos Sobera como presentador del nuevo concurso ‘Rueda la letra’ y la consiguiente remodelación de las tardes y mañanas de la cadena. Paralelamente a este cambio, buena parte del equipo técnico y humano que producía el formato para Fremantle pasó a integrarse en la estructura de ‘Rueda la letra’, proyecto liderado por la productora Bulldog TV. Entre los profesionales trasvasados se encuentra su director, Rafa Guardiola, así como diversos redactores y guionistas del concurso.

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El bajo rendimiento en el fin de semana descarta un relevo en la presentación

En las primeras fases de la reestructuración, Mediaset llegó a estudiar la posibilidad de dar continuidad a ‘El precio justo’ mediante la incorporación de un nuevo presentador que asumiera el relevo al frente del plató en sustitución de Carlos Sobera. No obstante, la compañía terminó desechando esta alternativa tras analizar los resultados de audiencia cosechados por el programa en su nueva ubicación horaria durante los fines de semana.

La respuesta del público en las sobremesas de los sábados y domingos no respaldó la continuidad del formato, ya que el espacio apenas se mueve actualmente del 6% de cuota de pantalla. Este débil seguimiento en la franja del fin de semana terminó por confirmar la cancelación definitiva de la décima etapa del concurso. Por todo ello, la cadena consumará la despedida de ‘El precio justo’ una vez que se hayan emitido en su totalidad las entregas pendientes de estreno almacenadas en el catálogo del canal, fijando su desenlace para los primeros compases de 2027.