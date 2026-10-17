CEUTA — El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha defendido con firmeza la labor desarrollada por su departamento en Ceuta, enmarcando las actuaciones policiales recientes dentro de la legalidad y destacando el objetivo prioritario de recuperar la normalidad en las zonas naturales de la ciudad de cara a la tradicional celebración del Día de ‘La Mochila’.

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Durante su intervención, y frente a las críticas recibidas, el titular de Interior ha querido subrayar que sus afirmaciones previas se sustentan en la contundencia y la eficacia. Asimismo, ha querido poner en valor el papel de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, asegurando que ambos cuerpos operan siempre «de acuerdo con las leyes nacionales e internacionales», velando por el respeto a los derechos y la dignidad de las personas migrantes, pero garantizando al mismo tiempo «la seguridad jurídica de su actuación como servidores públicos».

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Intensificación del control y diálogo con las barriadas

Con la mirada puesta en la festividad de ‘La Mochila’ —una cita señalada en el calendario cultural ceutí en la que los ciudadanos acuden tradicionalmente al campo y a los montes—, el Ministerio ha trazado una hoja de ruta clara.

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En este sentido, Marlaska ha indicado que el trabajo operativo se centra ahora de manera específica en el control de inmigrantes tanto en las calles como en viviendas, intensificando de forma paralela los expedientes de devolución y las tramitaciones de asilo. Esta línea de actuación se apoya en una ronda de reuniones que el delegado del Gobierno, David de la Encina, está manteniendo con los representantes de las distintas barriadas. El compromiso adquirido por las autoridades es rotundo: garantizar que los espacios naturales estén despejados y seguros para que los ceutíes puedan disfrutar plenamente de la festividad.

Coordinación policial y reproches a la Ciudad

Por otro lado, el ministro ha querido destacar la «coordinación perfecta» demostrada por la Guardia Civil y la Policía Nacional, insistiendo en que la respuesta institucional ante los retos migratorios en la ciudad autónoma responde a una estrategia firme y constante.

Sin embargo, el titular de Interior también ha aprovechado su visita para señalar la gestión de la Ciudad Autónoma en materia de menores migrantes, apuntando que aún quedan deberes pendientes por parte del Gobierno local en este ámbito.

Con el despliegue policial reforzado y las labores de identificación en marcha, el Ejecutivo central confía en que la normalidad regrese definitivamente a los montes ceutíes en las próximas semanas, despejando el camino para la festividad local.