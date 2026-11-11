Asociaciones y agentes de la Guardia Civil han denunciado públicamente que el Ministerio del Interior, encabezado por Fernando Grande-Marlaska, no ha desplegado los refuerzos necesarios en las patrullas de seguridad ciudadana para hacer frente a la huelga general, calificando la situación de «temeridad» e «irresponsabilidad».

Lee tambien: Zapatero sale en defensa de Montero tras la polémica por calificar de «accidente laboral» la muerte de los dos guardias civiles

Denuncia por falta de medios y desprotección en las calles

Ante la jornada de paro general convocada para este miércoles por los principales sindicatos y colectivos sociales, los efectivos policiales han criticado duramente la escasez de directrices operativas y el déficit de dotaciones materiales:

Las noticias de Ceuta, cada mañana a las 7:30 Lo más leído, la farmacia de guardia, el tiempo y el estado del Estrecho en tu correo. Gratis. Suscribirme Acepto recibir el boletín y la política de privacidad. Puedes darte de baja en cualquier momento.

Ausencia de refuerzos efectivos: Fuentes del cuerpo señalan que no se han habilitado los llamamientos necesarios a agentes voluntarios ni se han articulado incrementos notables de personal, limitándose en el mejor de los casos a variaciones mínimas que resultan inútiles ante la magnitud de las movilizaciones.

Fuentes del cuerpo señalan que no se han habilitado los llamamientos necesarios a agentes voluntarios ni se han articulado incrementos notables de personal, limitándose en el mejor de los casos a variaciones mínimas que resultan inútiles ante la magnitud de las movilizaciones. Insuficiencia de vehículos policiales: Los agentes denuncian que la carencia de parque móvil operativo impide cubrir con garantías tanto las incidencias habituales del servicio como los cortes, altercados y concentraciones propios de una huelga de 24 horas.

Los agentes denuncian que la carencia de parque móvil operativo impide cubrir con garantías tanto las incidencias habituales del servicio como los cortes, altercados y concentraciones propios de una huelga de 24 horas. Acusaciones de intencionalidad política: El malestar en el seno de la Guardia Civil ha llevado a advertir de que este vacío organizativo deja «vendidos» tanto a los efectivos como a los ciudadanos, llegando a sostener que la falta de previsión responde a una presunta voluntad de propiciar el descontrol: «Da la sensación de que quieren que todo salga mal y que la huelga produzca caos».

Lee tambien: Clavijo y Domínguez alertan del colapso en Canarias y exigen al Gobierno más apoyo frente a la crisis migratoria y la infrafinanciación