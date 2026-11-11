Asociaciones y agentes de la Guardia Civil han denunciado públicamente que el Ministerio del Interior, encabezado por Fernando Grande-Marlaska, no ha desplegado los refuerzos necesarios en las patrullas de seguridad ciudadana para hacer frente a la huelga general, calificando la situación de «temeridad» e «irresponsabilidad».
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Denuncia por falta de medios y desprotección en las calles
Ante la jornada de paro general convocada para este miércoles por los principales sindicatos y colectivos sociales, los efectivos policiales han criticado duramente la escasez de directrices operativas y el déficit de dotaciones materiales:
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- Ausencia de refuerzos efectivos: Fuentes del cuerpo señalan que no se han habilitado los llamamientos necesarios a agentes voluntarios ni se han articulado incrementos notables de personal, limitándose en el mejor de los casos a variaciones mínimas que resultan inútiles ante la magnitud de las movilizaciones.
- Insuficiencia de vehículos policiales: Los agentes denuncian que la carencia de parque móvil operativo impide cubrir con garantías tanto las incidencias habituales del servicio como los cortes, altercados y concentraciones propios de una huelga de 24 horas.
- Acusaciones de intencionalidad política: El malestar en el seno de la Guardia Civil ha llevado a advertir de que este vacío organizativo deja «vendidos» tanto a los efectivos como a los ciudadanos, llegando a sostener que la falta de previsión responde a una presunta voluntad de propiciar el descontrol: «Da la sensación de que quieren que todo salga mal y que la huelga produzca caos».
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