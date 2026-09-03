El ministro de Política Territorial y mando único para la gestión de la crisis en Ceuta, Ángel Víctor Torres, ha pedido prudencia y «rigor» al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, en relación a las informaciones que vinculaban al Gobierno de Marruecos con las recientes avalanchas migratorias registradas en la ciudad autónoma.

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Durante una comparecencia ante los medios posterior a su encuentro con Feijóo en el acto institucional del Día de Ceuta, Torres respaldó sus afirmaciones en las explicaciones del director general de la Policía Nacional, Francisco Pardo. Según el Ministerio del Interior, Pardo trasladó al ministro Fernando Grande-Marlaska que «no existe informe alguno» que señale la responsabilidad del país vecino en los sucesos de la frontera.

Discrepancia entre la versión oficial y las informaciones periodísticas

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La postura de la Dirección General de la Policía busca desmentir las informaciones publicadas por diversos medios de comunicación nacionales, que apuntaban a un informe elaborado por la unidad de inteligencia CENIF (Comisaría General de Extranjería y Fronteras) y remitido a la jueza María Tardón, en el cual se describía la presunta implicación de gendarmes y agentes marroquíes de paisano en los movimientos de la frontera.

Balance de retornos y gestión de espacios de acogida

Además de abordar la polémica política, el ministro ofreció los datos actualizados sobre la evolución del dispositivo en la zona: