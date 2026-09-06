La Organización Meteorológica Mundial advierte de que el episodio de El Niño en formación podría ser el más intenso en más de un siglo, alterando el clima global y elevando las temperaturas en España.

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Un nuevo y potente episodio de El Niño se está gestando en el Pacífico tropical con la previsión de condicionar los patrones climáticos globales al menos hasta febrero de 2027. Aunque la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) aclara que la relación con el tiempo en la península ibérica no es directa, los modelos indican una tendencia hacia un otoño e invierno más cálidos y con mayor probabilidad de precipitaciones irregulares en el Mediterráneo y el suroeste peninsular. Asimismo, los expertos remarcan que el calor extremo registrado durante el verano de 2026 responde al cambio climático acumulado y no a este fenómeno en sus fases iniciales.

El impacto más severo para España se prevé para el próximo año. A medida que el fenómeno alcance su fase de madurez a finales de 2026 y comienzos de 2027, el calor liberado por el Pacífico se sumará al calentamiento global de fondo. Organismos internacionales como el Met Office británico estiman que 2027 tiene elevadas probabilidades de convertirse en el año más caluroso de la historia registrada a escala planetaria.

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Esta combinación de factores climáticos amenaza con prolongar las olas de calor en la Península y acentuar la presión sobre los recursos hídricos. La agricultura mediterránea, especialmente sectores estratégicos como el olivar, los viñedos y los cítricos, afronta un escenario de elevado estrés hídrico que podría impactar de forma directa en la producción, la economía y la gestión de la salud pública ante temperaturas extremas.