El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha calificado de «triste» la situación migratoria de Ceuta y ha asegurado que España es un país con «cero control» de sus fronteras tras la entrada masiva vivida el pasado mes de julio.

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El mandatario norteamericano ha vuelto a cargar contra la gestión del Gobierno español a través de una publicación en su red social, Truth Social. En su mensaje, Trump señaló la gravedad de los acontecimientos registrados en la ciudad autónoma afirmando que resulta «muy triste lo que está pasando en España, un país con cero control de su frontera», en clara alusión a los sucesos fronterizos del verano.

Esta nueva declaración se suma a las duras críticas vertidas días atrás durante una entrevista en el canal británico GB News. En esa oportunidad, el presidente estadounidense tildó a España de «país arruinado», reprochó la falta de compromiso español con el gasto militar de la OTAN y mostró su rechazo a las imágenes vistas en la frontera ceutí a finales de julio, asegurando que nunca había visto a miles de personas irrumpiendo en masa de ese modo.

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El pronunciamiento internacional se enmarca en la serie de discrepancias geopolíticas que la administración estadounidense mantiene con el Ejecutivo de Pedro Sánchez, las cuales abarcan desde la política de defensa y seguridad hasta las posturas diplomáticas adoptadas frente a los conflictos en Irán o Gaza, situando de nuevo a la frontera sur de Ceuta en el foco del debate político exterior.