El nuevo curso judicial arranca este mes de septiembre con citaciones clave en la Audiencia Nacional que investigan presuntas tramas de corrupción vinculadas a la financiación del partido, la intermediación en rescates y supuestas presiones policiales.

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Los tribunales retoman la actividad en un momento político complejo marcado por la gestión de la crisis migratoria de Ceuta y el tramo final de la legislatura. La Audiencia Nacional concentra las investigaciones de mayor alcance para el entorno del Gobierno, abarcando desde las diferentes derivaciones del caso Koldo hasta la instrucción del denominado caso Zapatero y las presuntas cloacas radicadas en la sede de Ferraz.

Entre el 7 y el 10 de septiembre están previstas declaraciones decisivas. En el marco de la investigación al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por presunto tráfico de influencias, el juez José Luis Calama interrogará a dos antiguos altos directivos de la aerolínea Plus Ultra, Julio Martínez Solá y Roberto Roselli. Ambos exdirectivos ratificarán sus escritos sobre el supuesto pago de comisiones para lograr el rescate público de 53 millones de euros concedido a la compañía en el año 2021.

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Por otro lado, el tribunal avanzará en las pesquisas sobre la estructura paralela del partido con la comparecencia de la gerente del PSOE, Ana María Fuentes, investigada por supuestas facturas falsas, y del abogado Ismael Oliver. Asimismo, el exdirector de la Guardia Civil Leonardo Marcos deberá prestar declaración en relación con presuntas presiones sobre agentes de la UCO relativas a la causa que involucra al hermano del presidente del Gobierno. En paralelo, el juez Ismael Moreno mantiene secreta una pieza sobre supuestos pagos en efectivo en la sede socialista tras las aportaciones documentales del comisionista Víctor de Aldama.