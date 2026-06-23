MADRID. — El Consejo de Ministros ha aprobado este martes una profunda reforma del Reglamento General de Circulación orientada a mejorar la seguridad de los usuarios vulnerables en la carretera. Entre las medidas más destacadas, el Ejecutivo ha establecido en 15 años la edad mínima para conducir Vehículos de Movilidad Personal (VMP), como los patinetes eléctricos, y ha decretado la obligatoriedad del casco para sus usuarios.

La reforma general entrará en vigor el próximo 1 de octubre, a excepción de algunos puntos específicos de equipamiento que contarán con una implantación progresiva hasta 2027. Las infracciones a las nuevas normas de protección serán consideradas graves y acarrearán sanciones de 200 euros.

1. Nuevas reglas para Patinetes Eléctricos (VMP)

Edad y protección: Además del límite de 15 años y el uso obligatorio del casco, los conductores deberán llevar chaleco reflectante de noche o en situaciones de escasa visibilidad (los profesionales deberán vestirlo siempre).

Además del límite de 15 años y el uso obligatorio del casco, los conductores deberán llevar o en situaciones de escasa visibilidad (los profesionales deberán vestirlo siempre). Iluminación: Estos vehículos tendrán que llevar el alumbrado siempre encendido (obligatorio a partir del 1 de octubre de 2027).

Estos vehículos tendrán que llevar el (obligatorio a partir del 1 de octubre de 2027). Vías autorizadas: Fuera de los núcleos urbanos, solo se permitirá su circulación por vías segregadas del tráfico motorizado, como carriles bici.

2. Cambios drásticos para Ciclistas y Adelantamientos

Casco obligatorio: Se suprimen todas las exenciones previas; el casco será obligatorio para todos en vías interurbanas. Los repartidores (riders) deberán usarlo siempre junto al chaleco reflectante.

Se suprimen todas las exenciones previas; el casco será obligatorio para todos en vías interurbanas. Los repartidores (riders) deberán usarlo siempre junto al chaleco reflectante. Adelantamientos más seguros: Al adelantar a un ciclista en carretera, los coches deberán reducir su velocidad en al menos 20 km/h respecto al límite de la vía. En calzadas de más de un carril por sentido, será obligatorio cambiar completamente de carril, manteniendo la distancia lateral de 1,5 metros.

Al adelantar a un ciclista en carretera, los coches deberán respecto al límite de la vía. En calzadas de más de un carril por sentido, será obligatorio cambiar completamente de carril, manteniendo la distancia lateral de 1,5 metros. Circulación urbana: En ciudad, las bicicletas circularán preferentemente por el centro del carril. Los vehículos a motor deberán guardar una distancia de seguridad trasera mínima de 5 metros con el ciclista que lleven delante.

3. Motociclistas: Guantes y calzado cerrado

Equipamiento: Será obligatorio el uso de guantes de protección en vías interurbanas y de calzado cerrado en todo tipo de vías, tanto para el conductor como para el pasajero.

Será obligatorio el uso de en vías interurbanas y de en todo tipo de vías, tanto para el conductor como para el pasajero. Cascos: A partir del 1 de octubre de 2027, los cascos de moto deberán estar obligatoriamente homologados y no solo certificados.

A partir del 1 de octubre de 2027, los cascos de moto deberán estar y no solo certificados. Uso del arcén: Se permitirá a las motocicletas circular por el arcén derecho en caso de congestión de tráfico, siempre que no superen los 30 km/h y el tramo esté señalizado.

4. Fin de las exenciones del cinturón y otras medidas

El nuevo reglamento elimina los históricos privilegios de circulación de ciertos sectores profesionales, obligando al uso del cinturón de seguridad en todo momento a taxistas, transportistas de mercancías y profesores de autoescuela. La única excepción amparará a los sanitarios que viajen en el habitáculo de ambulancias en servicio de urgencia.