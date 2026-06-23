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La cobertura fotográfica de las ponencias de Bet on Ceuta 2026 continúa con esta segunda galería de imágenes del evento. Tras la primera selección de fotografías, El Periódico de Ceuta recopila nuevas instantáneas de la jornada profesional, con asistentes, ponentes y diferentes momentos vividos durante las conferencias.

Bet on Ceuta 2026 reunió a representantes institucionales, profesionales del sector y empresas en una cita marcada por la actualidad del juego online, la regulación, la innovación y el papel de Ceuta como enclave estratégico para el desarrollo empresarial.

Esta publicación forma parte de una serie de galerías dedicadas a las ponencias del evento. Las imágenes se han dividido en varias noticias para facilitar la navegación y ayudar a los asistentes a encontrar su foto.