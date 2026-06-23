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Bet on Ceuta 2026 dejó numerosas imágenes durante su jornada de conferencias, una cita que reunió en la ciudad a representantes institucionales, profesionales del sector, empresas, ponentes y asistentes en torno a la actualidad del juego online, la regulación, la innovación y las oportunidades que ofrece Ceuta.

En esta primera galería recopilamos una selección de fotografías de las conferencias de Bet on Ceuta 2026, con imágenes de los asistentes, los ponentes y algunos de los momentos vividos durante la jornada profesional del evento.

Esta publicación forma parte de la cobertura fotográfica especial de El Periódico de Ceuta. Las imágenes de las conferencias se han dividido en varias noticias para facilitar la navegación y permitir que los asistentes puedan encontrar su foto con mayor facilidad.