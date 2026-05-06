El plazo para los dos primeros cursos de 2026 finaliza el 13 de mayo. La selección se realiza por estricto orden de inscripción.

CEUTA. – Si buscas dar un giro a tu carrera profesional, el tiempo corre. La Consejería de Hacienda y PROCESA han activado la cuenta atrás para acceder a una de las formaciones más demandadas del momento: las especialidades en Juego Online. Con solo 30 plazas disponibles por curso, la rapidez en la inscripción es el factor determinante para conseguir una vacante.

Plazo Crítico: Del 29 de abril al 13 de mayo

El proceso de selección para los dos primeros cursos ya está en marcha. La adjudicación de plazas sigue un estricto orden de entrada de solicitudes, por lo que esperar al último día podría significar quedar fuera de la lista de titulares.

Los cursos disponibles para inscripción inmediata son:

CRM / VIP MANAGER (Turno Mañana): Especialízate en la gestión de clientes exclusivos. CUSTOMER SERVICE (Turno Tarde): Conviértete en la pieza clave del soporte y fidelización.

¿Por qué inscribirse hoy mismo?

Empleabilidad Inmediata: Con más de 30 empresas instaladas en Ceuta y 1.200 empleos generados, el sector busca talento local de forma urgente.

Coste Cero, Valor Máximo: Formación 100% subvencionada. El único pago es tu compromiso de asistencia y aprovechamiento.

Certificación Oficial: Incluye formación técnica avanzada, inglés comercial y masterclasses con expertos del sector.

Pasos para no perder tu plaza

Para asegurar tu participación, debes ser residente en Ceuta y tramitar tu solicitud cuanto antes en la Sede Electrónica de PROCESA (https://sede.procesa.es).

Los 30 primeros inscritos serán los primeros convocados a la prueba de inglés básico comercial. Si no tienes certificado digital, utiliza el sistema PIN24H de PROCESA para inscribirte desde tu ordenador o smartphone en cuestión de minutos.

Próximas convocatorias

Si no llegas a estos dos primeros, mantente alerta a las siguientes aperturas de inscripción para no quedarte sin tu oportunidad:

27 de mayo: Apertura para Pagos, Fraude y Blanqueo y Product Manager.

12 de agosto: Apertura para Técnico en Operaciones de Marketing.

No dejes pasar esta oportunidad de entrar en el sector que está liderando la transformación económica de Ceuta. Inscríbete ya.