MÉXICO / MADRID. Las autoridades mexicanas sitúan un asalto frustrado como la principal línea de investigación del asesinato de Claudia Tacoronte Aguilera, la estudiante de 21 años de la Universidad de Granada que fue apuñalada mortalmente este sábado en el municipio de Cuautla (Morelos). Según las primeras indagaciones policiales, la agresión se desencadenó cuando un desconocido abordó a la joven para robarle en las inmediaciones de la Casa de la Cultura de la localidad.

Lee tambien: La lista secreta de donantes del PSOE llega al juzgado para verificar las revelaciones de Aldama

Al percatarse del intento de atraco, la estudiante intentó escapar y buscar refugio en el recinto cultural, donde se celebraba un evento. Sin embargo, el asaltante la persiguió hasta el interior del inmueble y la agredió repetidamente con un arma blanca antes de darse a la fuga, sin que los servicios sanitarios pudieran salvarle la vida.

Claves del móvil y avance del caso

Lee tambien: El ponente de la resolución sobre la ‘ley de nietos’ expresó a Feijóo su deseo de que el PP llegara al Gobierno