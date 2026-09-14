El lunes, 14 de septiembre de 2026, la efeméride recuerda que el 14 de septiembre de 1937 Juan Negrín denunció ante la Sociedad de Naciones la intervención de Italia y Alemania en la Guerra Civil española.

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Junto a ese hecho, la fecha agrupa otros hitos: la proclamación de la dictadura de Miguel Primo de Rivera en 1923, un levantamiento libertario en Cochabamba en 1810, el atentado contra el inquisidor Pedro de Arbués en 1485 y la primera detección de ondas gravitacionales por LIGO en 2015 (según la lista de efemérides para el 14 de septiembre). Estas referencias ilustran cómo la misma fecha reúne episodios políticos, sociales y científicos que sirven para leer distintos momentos de la historia española y global.

1937: Negrín denuncia en Ginebra la intervención extranjera en la Guerra Civil

En Ginebra (Suiza), el presidente del Gobierno de la República Española, Juan Negrín, pronunció un discurso ante la Sociedad de Naciones en el que denunció la intervención de Italia y Alemania en favor del bando sublevado (según la efeméride del 14 de septiembre de 1937).

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En Ceuta, como en otras localidades españolas, las denuncias internacionales sobre apoyos extranjeros contribuyeron a un clima político que tuvo repercusiones en la vida cotidiana y en la polarización social de la década de 1930.

1923: Miguel Primo de Rivera se convierte en dictador

El 14 de septiembre de 1923 Miguel Primo de Rivera consolidó su poder en España, un hecho que marcó un giro en la vida política del país y en las relaciones entre las instituciones y la sociedad (según la efeméride del 14 de septiembre de 1923).

La instauración de ese régimen implicó cambios administrativos y de orden público que afectaron a las ciudades bajo la administración española, entre ellas Ceuta, donde las decisiones del Gobierno central repercutían en la gestión local y en el día a día de los vecinos.

1810: levantamiento libertario contra la Corona en Cochabamba

En Cochabamba (actualmente en Bolivia) se registró un levantamiento libertario el 14 de septiembre de 1810, liderado, según la efeméride, por el coronel Francisco del Rivero y el caudillo Esteban Arze.

Este episodio forma parte de las insurrecciones que cuestionaron la autoridad de la Corona en ultramar y recuerda que las tensiones políticas del imperio español tuvieron alcance transatlántico.

1485: atentado contra el inquisidor Pedro de Arbués en Zaragoza

El 14 de septiembre de 1485 se produjo en la Catedral de Zaragoza un atentado contra el inquisidor del Reino de Aragón, Pedro de Arbués, atribuido por la efeméride a un grupo de judeoconversos.

La reacción posterior incluyó una represión que, según la misma fuente, afectó a judíos y judeoconversos y alimentó procesos de conflictividad religiosa y social en varios reinos de la España de finales del siglo XV.

2015: primera observación directa de ondas gravitacionales con LIGO

En 2015 el experimento LIGO registró la primera observación directa de una onda gravitacional, un avance señalado en la efeméride del 14 de septiembre de 2015 que abrió nuevas vías en la astronomía observacional.

La detección amplió las herramientas con las que la comunidad científica investiga fenómenos cósmicos y, a medio plazo, contribuye a la difusión del conocimiento y a la formación científica en centros educativos y de investigación, también fuera de los grandes núcleos científicos.

Cierre

El 14 de septiembre reúne episodios de alcance político, social y científico que ayudan a entender cambios históricos y su eco en la administración y la sociedad española, incluido el territorio de Ceuta.

Fuentes: lista de efemérides proporcionada para el 14 de septiembre (años y hechos citados en el enunciado).

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