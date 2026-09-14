AEMET prevé para Ceuta este lunes, 14 de septiembre de 2026 poco nuboso, con temperaturas entre 21°C y 25°C y 0% de probabilidad de lluvia.

Lee tambien: Farmacias de Guardia en Ceuta – 14 de septiembre de 2026

El viento soplará del este (E) a 15 km/h. La humedad se sitúa entre 75% y 100% y el índice UV máximo alcanzará 7, por lo que se recomienda protección solar para quien vaya a permanecer en el exterior en la ciudad.

Previsión para los próximos días

La AEMET mantiene un escenario estable para los días siguientes, con escasas precipitaciones y variaciones moderadas de viento y temperatura.

Lee tambien: Horarios ferrys Ceuta-Algeciras domingo 13 de septiembre de 2026: Baleària, DFDS y Naviera Armas

El martes, 15 de septiembre, se espera cielo poco nuboso, con mínima de 20°C y máxima de 25°C. El viento será del este (E) algo más flojo (10 km/h) y la precipitacion prevista continúa en 0%.

El miércoles, 16 de septiembre cambia el régimen de viento al oeste (O), con rachas que pueden alcanzar 25 km/h. El cielo permanece descrito como poco nuboso y las temperaturas estimadas son máxima 27°C y mínima 19°C, sin previsión de lluvia (0%).

Para el jueves, 17 de septiembre, la información facilitada por la AEMET no incluye el estado del cielo ni la velocidad del viento. En los datos disponibles figura una máxima de 25°C y una mínima de 19°C.

Resumen del día en Ceuta

Temperatura máxima: 25°C

25°C Temperatura mínima: 21°C

21°C Estado del cielo: Poco nuboso

Poco nuboso Viento: E, 15 km/h

E, 15 km/h Probabilidad de precipitación: 0%

0% Humedad relativa: entre 75% y 100%

entre 75% y 100% Índice UV máximo: 7

Recomendaciones

Con UV 7 se aconseja usar protección solar y evitar la exposición prolongada al sol en las horas centrales. Ajuste la ropa a una jornada templada (21–25°C) y tenga en cuenta el viento al planificar actividades al aire libre.

Te puede interesar