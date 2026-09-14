El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ceuta indica que lunes, 14 de septiembre de 2026 hay 3 farmacias de guardia en la ciudad.
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El listado proporciona dirección y teléfono de cada establecimiento e incluye el turno nocturno. Compruebe la farmacia más cercana a su domicilio o al lugar al que vaya a desplazarse y lleve la receta médica o la documentación necesaria para agilizar la dispensación. Llame al número que figura en el listado antes de salir para confirmar horarios y disponibilidad. La información procede del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ceuta.
Zona Centro
- DE LA PINTA (Centro) – Dirección: MARINA ESPAÑOLA Nº 64 (GRUPOS ALFAU) – Teléfono: 956 51 23 96
Campo Exterior
- ALMADRABA (Campo Exterior) – Dirección: Avd. Martínez Catena, s/n (Colonia Romeu) – Teléfono: 956 50 42 47
Turno noche
- PUYA C.B. (Turno de Noche) – Dirección: C/TTE. CORONEL GAUTIER Nº 12 (JUNTO CUARTEL GUARDIA CIVIL) – Teléfono: 956 50 04 20
Si va a acudir en horario nocturno o fuera del horario habitual, confirme por teléfono con la farmacia antes de desplazarse.
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