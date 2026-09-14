Ceuta: 25°C de máxima y 21°C de mínima; poco nuboso y viento del E a 15 km/h, según AEMET (XML municipales).

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El lunes, 14 de septiembre de 2026, la mayor parte de España presenta tiempo estable con cielos despejados o poco nubosos.

Norte peninsular

En Bilbao se registran 33°C de máxima y 14°C de mínima, con poco nuboso y viento del E a 10 km/h. Coruña tendrá 27°C y 16°C, cielo despejado y viento del NO a 10 km/h, con 0% de probabilidad de lluvia. La ausencia de precipitación prevista favorecerá buena visibilidad durante la mañana y la tarde, aunque la nubosidad puede variar en puntos concretos.

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Centro peninsular

Madrid apunta a 34°C de máxima y 19°C de mínima, cielo despejado y viento del C a 0 km/h. Zaragoza registra 35°C y 17°C, poco nuboso y viento del O a 5 km/h, con 0% de probabilidad de lluvia.

Sur peninsular

En Ceuta se esperan las condiciones descritas arriba: 25°C / 21°C, poco nuboso y viento del E a 15 km/h (0% de lluvia según AEMET). Sevilla tendrá 38°C de máxima y 20°C de mínima, cielo despejado y viento del E a 15 km/h, también con 0% de probabilidad de lluvia. En Ceuta, el viento del este puede modificar la sensación térmica por la mañana y al final del día.

Mediterráneo

Barcelona: 32°C / 21°C, poco nuboso, viento del S a 10 km/h (0% de lluvia). València: 30°C / 18°C, despejado, viento del SE a 10 km/h y 0% de probabilidad de lluvia.

Islas Baleares

En Palma se prevén 31°C de máxima y 17°C de mínima, cielo despejado y viento del SO a 15 km/h, con 0% de lluvia. La brisa será estable y no se esperan precipitaciones en el intervalo previsto.

Islas Canarias

En Las Palmas de Gran Canaria la previsión indica 29°C de máxima y 23°C de mínima, despejado y viento del NE a 15 km/h, con 5% de probabilidad de lluvia, la única cifra distinta de cero entre las capitales recogidas para la jornada.

Recomendaciones

Adecúa la ropa a las temperaturas altas en el centro y el sur y ten en cuenta el efecto del viento en Ceuta .

. Si te desplazas, consulta las condiciones locales de viento y visibilidad: en general, las capitales publicadas no registran probabilidad de lluvia.

En Canarias, y en particular en Las Palmas de Gran Canaria, considera el 5% de probabilidad de lluvia como un margen para actividades al aire libre.

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