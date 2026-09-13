El lunes 14 de septiembre de 2026 el precio medio de la luz en España se sitúa en 0,2173 €/kWh, según el seguimiento de Semáforo Selectra que marca la jornada como ROJO. El dato clave para los hogares de Ceuta es que hay una diferencia clara entre tramos: si puedes desplazar consumos, la factura se nota.

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Según la fuente indicada por Semáforo Selectra, la hora más barata es de 14:00 a 15:00 con 0,058 €/kWh. En el lado contrario, el mayor coste del día se concentra entre 20:00 y 21:00, con 0,4313 €/kWh. La franja que mejor encaja para acumular gasto es 14:00 a 17:00 ( 0,0748 €/kWh ).

Horas clave para ahorrar: compra tiempo y evita la ventana cara de la noche

Para aprovechar el día, lo más práctico es mover tareas de consumo eléctrico hacia las franjas de menor precio. En esta jornada destacan tres referencias directas: la hora más barata (14:00 – 15:00), la franja más económica (14:00 – 17:00) y la hora más cara (20:00 – 21:00).

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En la práctica doméstica, suele encajar mejor programar lavadora y lavavajillas durante la tarde, cuando el coste baja. También es una buena idea concentrar el encendido de horno o equipos de más consumo en las horas recomendadas, en lugar de usarlos cuando el precio se dispara por la noche.

Evolución por tramos del día: de la mañana a la tarde, con salto en el tramo nocturno

Madrugada. Tras la medianoche, el precio se mantiene en valores relativamente contenidos frente a las horas punta posteriores. Es el tramo en el que conviene que algunos consumos programados, si no te importan horarios, no coincidan con el pico de la noche.

Mañana. La mañana muestra precios moderados con un tramo más favorable hacia el final del periodo. Aun así, el coste no es tan competitivo como la tarde, que es donde se concentran las oportunidades más claras.

Tarde. Es la parte más ventajosa del día. La franja más económica se sitúa entre 14:00 y 17:00, y además existe continuidad hacia el inicio de ese bloque, lo que facilita programar varios electrodomésticos seguidos y no tener que repartir consumos.

Noche. Aquí aparece el principal problema para el hogar en Ceuta: el precio sube con fuerza y alcanza el máximo en 20:00 – 21:00. Después del pico, el coste empieza a bajar, pero el tramo inicial de la noche sigue siendo el menos recomendable para tareas intensivas.

Precio de la luz por horas (lunes 14/09/2026)

00:00 – 01:00: 0,1991 €/kWh

01:00 – 02:00: 0,1917 €/kWh

02:00 – 03:00: 0,1854 €/kWh

03:00 – 04:00: 0,1825 €/kWh

04:00 – 05:00: 0,185 €/kWh

05:00 – 06:00: 0,1953 €/kWh

06:00 – 07:00: 0,2325 €/kWh

07:00 – 08:00: 0,3051 €/kWh

08:00 – 09:00: 0,3319 €/kWh

09:00 – 10:00: 0,2261 €/kWh

10:00 – 11:00: 0,2054 €/kWh

11:00 – 12:00: 0,1366 €/kWh

12:00 – 13:00: 0,121 €/kWh

13:00 – 14:00: 0,1263 €/kWh

14:00 – 15:00: 0,058 €/kWh

15:00 – 16:00: 0,0735 €/kWh

16:00 – 17:00: 0,0929 €/kWh

17:00 – 18:00: 0,1277 €/kWh

18:00 – 19:00: 0,2659 €/kWh

19:00 – 20:00: 0,3525 €/kWh

20:00 – 21:00: 0,4313 €/kWh

21:00 – 22:00: 0,4133 €/kWh

22:00 – 23:00: 0,3153 €/kWh

23:00 – 24:00: 0,2612 €/kWh

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