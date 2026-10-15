En 1940 fue fusilado Lluís Companys en el Castillo de Montjuïc.

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El 15 de octubre reúne hechos tan distintos como decisiones administrativas del siglo XIX, ejecuciones políticas de la posguerra y sucesos internacionales recientes.

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2017: un gran incendio forestal en Galicia y el norte de Portugal

En 2017, un gran incendio forestal arrasó la región española de Galicia y el norte de Portugal. El suceso quedó ligado a una tragedia humana, con decenas de muertes, según el apunte de la efeméride.

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1940: el fusilamiento de Lluís Companys en el Castillo de Montjuïc

La fecha recuerda el fusilamiento de Lluís Companys, presidente de la Generalidad de Cataluña durante la Segunda República española.

La efeméride sitúa los hechos en una secuencia concreta: el 13 de agosto había sido detenido en Bretaña por agentes alemanes de la Gestapo, en el contexto de la invasión de Francia, y fue entregado a las autoridades franquistas el 29 de agosto de 1940.

1841: ejecución del general Diego de León tras el alzamiento contra Espartero

En 1841, en el Camino de los Pontones, en Madrid (España), fue fusilado el general Diego de León. La efeméride lo vincula con su papel en el asalto al Palacio Real durante el alzamiento contra Espartero, dentro del convulso periodo político del siglo XIX.

1821: las Cortes españolas deciden crear la provincia de Logroño

El 15 de octubre de 1821, las Cortes españolas acordaron la creación de la provincia de Logroño, un hito administrativo en la organización territorial del Estado.

1522: Carlos I expide una real cédula para Hernán Cortés

En 1522, el rey Carlos I expidió una real cédula en Valladolid por la que se confirió a Hernán Cortés el título de gobernador y capitán general de la Nueva España, territorio asociado al actual México.

Otros hechos del 15 de octubre en el mundo

2006: en Hawái sucede un terremoto de 6.7 grados en la escala de Richter.

2013: Bosnia y Herzegovina clasifica a su primer mundial de fútbol.

2011: tienen lugar manifestaciones pacíficas en más de seiscientas cincuenta ciudades de ochenta países para reclamar un cambio a nivel mundial por la mala gestión de la clase política.

Estos hitos muestran la diversidad de los aniversarios del 15 de octubre: desde decisiones de organización territorial y actos documentados por la monarquía hasta momentos de violencia política y sucesos internacionales. Para Ceuta, como para el resto de España, estos aniversarios conectan con el modo en que cambian las instituciones y las sociedades que marcan a generaciones.

Fuente: Wikipedia, efemérides del 15 de octubre.

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