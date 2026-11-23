¿Qué se celebra hoy, 23 de noviembre?

Hoy, 23 de noviembre, no se celebra ningún día internacional de las Naciones Unidas.

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Fuente de los días internacionales: Naciones Unidas, días y semanas internacionales.

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Un día como hoy, 23 de noviembre

El 23 de noviembre, las Cortes de Cádiz aprobaron la institución de la Lotería Nacional y se cerró el acuerdo para disputar la primera Liga de fútbol en España. La fecha también recuerda el entierro de Francisco Franco y la reinauguración del Metro Valparaíso en Chile.

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1811: La Lotería Nacional nace por decisión de las Cortes de Cádiz

El 23 de noviembre de 1811, las Cortes de Cádiz aprobaron la institución de la Lotería Nacional.

1825: Pedro Sáinz logra una rendición en México

En 1825, el último reducto español en territorio mexicano se rindió ante Pedro Sáinz.

1928: Un acuerdo establece la primera Liga española

El 23 de noviembre de 1928 quedó cerrado el acuerdo para disputar la primera Liga de fútbol en España.

1975: El entierro de Francisco Franco se celebra en Cuelgamuros

Francisco Franco fue enterrado en el Valle de los Caídos el 23 de noviembre de 1975. Antes del entierro, el féretro estuvo frente al Palacio Real de Madrid durante una misa y un desfile militar.

2005: El Metro Valparaíso reabre su recorrido en Chile

El Metro Valparaíso fue reinaugurado en Chile el 23 de noviembre de 2005, con un recorrido entre la Estación Puerto y la Estación Limache. Entre las nuevas estaciones figuraban Francia, Recreo y Hospital.

La reinauguración supuso la eliminación de las estaciones Colegio Alemán, Laboral, Valencia y Rumié. Esta última quedó sin posibilidad de reconstrucción futura.

Fuente de las efemérides: Wikipedia, efemérides del 23 de noviembre.

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