¿Qué se celebra hoy, 22 de noviembre?

Hoy, 22 de noviembre, no se celebra ningún día internacional de las Naciones Unidas.

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Fuente de los días internacionales: Naciones Unidas, días y semanas internacionales.

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Un día como hoy, 22 de noviembre

Las efemérides del 22 de noviembre recuerdan la concesión del título de villa a Colmenar Viejo por Fernando el Católico en Madrid, en 1504, y la decisión del Congreso de Verona de enviar tropas a España, en 1822.

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1822: El Congreso de Verona decide enviar tropas a España

El Congreso de Verona, en Italia, decidió enviar a España a los Cien Mil Hijos de San Luis.

1574: Juan Fernández llega al archipiélago que lleva su nombre

Una tempestad desvió a unos militares españoles dirigidos por Juan Fernández, que llegaron al archipiélago Juan Fernández, situado en la zona meridional del Pacífico. Fueron los primeros europeos en llegar a esas islas.

Los militares viajaban desde el Callao, en Perú, hacia Valparaíso, en Chile, cuando la tormenta alteró su ruta.

1559: Felipe II prohíbe estudiar fuera de España

Felipe II publicó en España una ley que impedía a los españoles estudiar en el extranjero. La norma tenía carácter represivo y censurador.

1504: Fernando el Católico concede a Colmenar Viejo el título de villa

Fernando el Católico otorgó en Madrid la condición de villa a Colmenar Viejo.

2013: Magnus Carlsen gana el campeonato mundial de ajedrez

Magnus Carlsen se proclamó campeón mundial de ajedrez tras vencer a Viswanathan Anand por 6,5-3,5.

2000: Valentín Paniagua asume la presidencia de transición en Perú

Valentín Paniagua Corazao se convirtió en presidente de transición de Perú tras la renuncia de Alberto Fujimori, que dimitió desde Japón.

Fuente de las efemérides: Wikipedia, efemérides del 22 de noviembre.

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