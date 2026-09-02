Miércoles, 2 de septiembre: en esta fecha se concentran episodios tan dispares como la negativa del Congreso a investir a Mariano Rajoy en 2016 y el incendio que en 2018 arrasó el Museo Nacional de Brasil en la Quinta da Boa Vista de Río de Janeiro.

Lee tambien: Horóscopo de hoy miércoles 2 de septiembre de 2026: predicciones gratis en salud, amor y trabajo

Esos dos hitos ilustran consecuencias diferentes: una decisión parlamentaria que afectó la formación de gobierno en España y una catástrofe patrimonial con repercusiones internacionales sobre conservación y políticas culturales.

Política y democracia en España (2016)

En 2016 el Congreso rechazó en segunda votación la investidura de Mariano Rajoy. La negativa obligó a los partidos a reabrir negociaciones y prolongó la incertidumbre política hasta la conformación de mayorías alternativas.

Lee tambien: San Zenón de Nicomedia: Mártir del siglo III frente a la persecución | Santoral 2 de septiembre

Deporte pamplonés: se inaugura el Estadio El Sadar (1967)

El 2 de septiembre de 1967 se inauguró en Pamplona el Estadio El Sadar, recinto que con los años se asoció a la identidad local del club y de la ciudad.

Música: Alejandro Sanz lanza “No es lo mismo” (2003)

En 2003 el cantautor Alejandro Sanz publicó su séptimo álbum, No es lo mismo. El disco marcó un punto de inflexión en su trayectoria y tuvo amplia repercusión en España y América Latina.

Patrimonio en Málaga: nace el Museo Arqueológico (1947)

En 1947, en Málaga, se creó el Museo Arqueológico bajo la dirección de Juan Temboury, con el objetivo de custodiar y difundir hallazgos procedentes de excavaciones locales.

Un incendio que cambió la historia del Museo Nacional de Brasil (2018)

En 2018, un incendio en la Quinta da Boa Vista de Río de Janeiro destruyó buena parte del acervo del Museo Nacional de Brasil, acumulado durante alrededor de 200 años. Bajo la presidencia de Jair Bolsonaro el siniestro se convirtió en foco de críticas sobre inversión y planes de emergencia en instituciones culturales.

Y también ciencia y tragedia: Navalni y un accidente en Juan Fernández (2020 y 2011)

En 2020, autoridades alemanas concluyeron que el opositor ruso Alekséi Navalni había sido envenenado con el agente Novichok. Ese mismo año equipos científicos informaron sobre la detección de una de las mayores fuentes de ondas gravitacionales observadas, atribuida a la fusión de dos agujeros negros.

En 2011 un accidente aéreo en la Isla de Juan Fernández (océano Pacífico) causó la muerte de 21 personas, entre ellas militares, empresarios y profesionales de la televisión chilena.

Cierre

El 2 de septiembre reúne decisiones políticas, hitos culturales, eventos deportivos y golpes a la ciencia y al patrimonio que siguen marcando agendas públicas y debates sobre conservación, política y memoria.

Te puede interesar