Martes 1 de septiembre de 2026: citas destacadas de la noche — Pasapalabra (20:00, Antena 3), Telediario 2 (20:55, La 1) y El Objetivo (21:30, laSexta).

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La parrilla divide la oferta: primeras horas con entretenimiento familiar y concursos; prime time con noticias y tertulias; madrugada para cine y repeticiones. Esa dicotomía se mantiene en todas las cadenas.

En la franja estelar sobresale la apuesta informativa de laSexta: laSexta Noticias Especial (21:00) seguido de El Objetivo (21:30) y, más tarde, espacios de política y debate; mientras que Antena 3 y Telecinco alinean noticias y entretenimiento ligero para el público que busca ritmo y humor.

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La 1 apuesta por contenidos de evento en horario nocturno: Teledeporte 2 (21:40) y el bloque de “El grand prix del verano” (21:45 y 00:40). La 2 mantiene la línea cultural con programas de conocimientos y cine clásico, incluida la proyección de “Los comancheros” (22:35).

Decisión rápida: noticias especiales, concurso o cine. Si quieres algo concreto ahora, prioriza Pasapalabra, Telediario 2 o El Objetivo.

Mejor de la noche por cadena

La 1

20:25 “Aqui la tierra”

“Aqui la tierra” 20:55 “Telediario 2”

“Telediario 2” 21:40 “Teledeporte 2”

“Teledeporte 2” 21:45 “El grand prix del verano”

“El grand prix del verano” 00:40 “El grand prix del verano”

Imprescindibles: “El grand prix del verano” (21:45) para plan familiar; “Telediario 2” (20:55) si quieres contexto informativo; “Teledeporte 2” (21:40) para una noche con enfoque deportivo.

La 2

20:40 “Trivial Pursuit”

“Trivial Pursuit” 21:30 “Cifras y letras”

“Cifras y letras” 22:00 “Cifras y letras”

“Cifras y letras” 22:35 “John Wayne protagoniza ‘Los comancheros’”

“John Wayne protagoniza ‘Los comancheros’” 22:35 “Los comancheros”

“Los comancheros” 00:35 “The Real Oppenheimer”

“The Real Oppenheimer” 01:20 “Conciertos de Radio-3”

“Conciertos de Radio-3” 01:50 “Ruralitas”

Imprescindibles: dobles pases de “Cifras y letras” (21:30 y 22:00) para quienes prefieren entretenimiento intelectual; la sesión de cine con “Los comancheros” (22:35) y el documental “The Real Oppenheimer” (00:35) para los noctámbulos interesados en historia y ciencia.

Antena 3

20:00 “Pasapalabra”

“Pasapalabra” 21:00 “Antena 3 Noticias 2”

“Antena 3 Noticias 2” 21:30 “Deportes 2”

“Deportes 2” 21:35 “Tu tiempo con Roberto Brasero”

“Tu tiempo con Roberto Brasero” 21:45 “El Hormiguero”

“El Hormiguero” 23:00 “En tierra lejana”

“En tierra lejana” 00:05 “En tierra lejana”

“En tierra lejana” 01:10 “En tierra lejana”

Imprescindibles: “Pasapalabra” (20:00) como inicio ligero; “El Hormiguero” (21:45) para entretenimiento estrella; y “En tierra lejana” (23:00) si quieres cambiar a un formato de viajes y relatos.

Cuatro

20:00 “Noticias Cuatro 2”

“Noticias Cuatro 2” 20:40 “El desmarque de Cuatro”

“El desmarque de Cuatro” 20:55 “El tiempo”

“El tiempo” 21:00 “First Dates”

“First Dates” 21:40 “Horizonte”

“Horizonte” 01:10 “Objetivo: París”

Imprescindibles: “First Dates” (21:00) por la química entre participantes; “Horizonte” (21:40) para un giro más analítico; y “Objetivo: París” (01:10) si te quedas hasta la madrugada.

Telecinco

20:00 “¡Allá tú!”

“¡Allá tú!” 21:00 “Informativos Telecinco 21:00”

“Informativos Telecinco 21:00” 21:30 “El desmarque Telecinco”

“El desmarque Telecinco” 21:40 “El tiempo”

“El tiempo” 21:50 “First Dates”

“First Dates” 00:15 “Romi”

Imprescindibles: “Informativos Telecinco 21:00” (21:00) para la referencia informativa; “First Dates” (21:50) como apuesta emocional; y “Romi” (00:15) para la franja tardía.

laSexta

20:00 “laSexta Noticias 20:00”

“laSexta Noticias 20:00” 21:00 “laSexta Noticias Especial”

“laSexta Noticias Especial” 21:20 “laSexta Meteo”

“laSexta Meteo” 21:25 “laSexta Deportes”

“laSexta Deportes” 21:30 “El Objetivo”

“El Objetivo” 23:00 “Políticamente incorrectos”

“Políticamente incorrectos” 01:00 “Cine: tiempo después”

Imprescindibles: “laSexta Noticias Especial” (21:00) para análisis de actualidad; “El Objetivo” (21:30) como espacio de entrevistas y debate; y “Políticamente incorrectos” (23:00) si prefieres conversación directa.

Esta noche combina información para situarte, entretenimiento para el prime time y cine/repes en la madrugada: elige ritmo, debate o desconexión según te plazca.

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