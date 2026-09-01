Antena 3 emite hoy (1 de septiembre de 2026, 15:45) el capítulo de _Sueños de libertad_ que coloca a Begoña y Pablo frente a unas fotografías capaces de deshacer su matrimonio. Toledo vuelve a respirar intriga y perfumes.

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El avance de la semana, del 31 de agosto al 4 de septiembre, presenta a Begoña y Pablo ante dos pruebas decisivas que reabren heridas más que cerrarlas. El eje de la trama de esta entrega son esas fotografías: funcionan como detonante, obligan a los personajes a revisar lo que saben —o creen— sobre su relación y tensionan cada decisión. La narración pone el foco en la presión emocional que padece Begoña, cada vez más atrapada en una relación inestable y bajo la influencia de terceros.

La familia Salazar vive a la espera del resultado de una operación que condiciona el día a día del hogar; ese desenlace marca reacciones y decisiones familiares.

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El triángulo formado por Marta, Fina y Bianca continuará siendo motor de conflicto en los episodios 637, 638, 639, 640 y 641. Bianca ya había logrado aumentar la distancia entre Marta y Fina, y los capítulos que arrancan la semana siguen agitando esa herida sin ofrecer una resolución clara: cada gesto provoca respuesta, y la tensión se mantiene viva a lo largo de la trama, con movimientos destinados más a sostener el conflicto que a cerrarlo.

Gabriel afianza su control sobre la fábrica y los productos de Brossard, una jugada que redefine el mapa de poder empresarial y doméstico dentro de la serie.

Beatriz vuelve a intentar utilizar los sentimientos de Begoña por Andrés como palanca; es otra presión que puede alterar el frágil equilibrio cuando lo doméstico ya está comprometido por las fotografías.

Dónde y cuándo ver Sueños de libertad

_Sueños de libertad_ se emite en Antena 3 en su horario habitual: 15:45 (martes, 1 de septiembre de 2026).

Hoy convergen la amenaza de unas fotografías, la espera por una operación en los Salazar y el triángulo Marta‑Fina‑Bianca: un martes que promete mover piezas y dejar pocas certezas.

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