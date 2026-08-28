El 28 de agosto de 1936 se ordenó apagar y pintar de color tierra el Faro de Málaga para que no sirviera de referencia a la aviación nacional.

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Efemérides del 28 de agosto

1936: el Faro de Málaga se apaga y se camufla

En pleno contexto de la guerra civil española, la comandancia de Marina —aún bajo control del gobierno— tomó la decisión estratégica de neutralizar el faro.

Apagar y camuflar un punto de navegación respondía a una amenaza concreta: los faros, además de guiar barcos, podían ser visibles desde el aire y orientar a la aviación enemiga. Esta maniobra formó parte de las medidas defensivas para proteger el litoral malagueño.

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1891: la batalla de Placilla pone fin a la guerra civil en Chile

El 28 de agosto de 1891, la batalla de Placilla marcó el fin efectivo de la guerra civil chilena.

La derrota de las fuerzas congresales trastocó el equilibrio político y abrió el camino a una reorganización institucional en Chile, con consecuencias duraderas en la distribución del poder civil y militar.

1565: los españoles fundan San Agustín en la Florida

En 1565 la flota española desembarcó en la Florida y fundó San Agustín con el objetivo, entre otros, de contener a los hugonotes franceses.

La fundación de San Agustín refleja la competencia entre potencias europeas por el control de territorios en el Atlántico y las motivaciones estratégicas y religiosas que impulsaron la colonización.

1926: en Argentina nace el Club Sportivo Juan Bautista Del Bono

En 1926, en Rivadavia (Provincia de San Juan), se creó el Club Sportivo Juan Bautista Del Bono.

Las entidades deportivas como esta actúan como nodos comunitarios: organizan actividades, fomentan la práctica amateur y contribuyen a la identidad local y a la formación de deportistas en la provincia.

2024: París inaugura los Juegos Paralímpicos

El 28 de agosto de 2024 se inauguraron los Juegos Paralímpicos de París 2024, celebrados por la capital francesa tras su elección como sede en 2017.

Más allá del calendario competitivo, los Paralímpicos ponen foco en la accesibilidad y la visibilidad de las personas con discapacidad, y movilizan políticas y recursos vinculados al deporte adaptado.

2020: Katy Perry lanza Smile

En 2020 Katy Perry publicó su quinto álbum, Smile.

Los lanzamientos discográficos recuerdan cómo la industria musical articula giras, videoclips y presencia en redes para construir narrativas alrededor de los artistas.

Cierre

Del apagado del Faro de Málaga en 1936 a la inauguración de los Paralímpicos de París en 2024, el 28 de agosto reúne momentos con implicaciones tácticas, políticas y culturales.

En Ceuta, el faro de Punta Almina sigue siendo un referente reconocible del litoral local, un recordatorio tangible de cómo los elementos de la costa pueden tener valor estratégico e identidad comunitaria.

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