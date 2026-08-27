El Ministerio del Interior ha llevado a cabo el traslado de un total de 22 presos que se encontraban en la cárcel de Ceuta hacia el centro penitenciario de Algeciras. La decisión fue confirmada este jueves por fuentes del propio ministerio.

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Los internos trasladados en su mayoría estaban cumpliendo condena en Ceuta por diversos delitos. Entre ellos se incluyen individuos que llegaron a la ciudad autónoma provenientes de Marruecos, coincidiendo con la entrada masiva de inmigrantes ocurrida a finales de julio.

La medida se hace necesaria para evitar una saturación en el centro penitenciario local, que ha visto incrementada su población reclusa en los últimos meses, lo que ha llevado a la Policía Nacional a intensificar su despliegue en la ciudad. Esta situación generó preocupaciones sobre la seguridad y el bienestar de los internos.

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El sindicato Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) había instado a las autoridades a tomar medidas urgentes para gestionar el incremento de la población carcelaria. Ante la presión de esta organización, el Ministerio del Interior decidió proceder con el traslado.

CSIF había fijado un “tope operativo” de 280 internos para la cárcel de Ceuta, por lo que cualquier excedente debería ser reubicado en otros centros de la Península. Algeciras, con su cárcel de Botafuegos, fue elegida como destino debido a su mayor capacidad.

La cárcel de Botafuegos cuenta con una infraestructura capaz de albergar a más de mil presos, distribuidos en distintos módulos, lo que permitirá aliviar la presión sobre la prisión de Ceuta en un contexto crítico.