La Delegación del Gobierno en Ceuta ha organizado un encuentro centrado en la integración y convivencia de diferentes colectivos que residen en la ciudad. El evento tuvo lugar el pasado lunes y reunió a diversos representantes de asociaciones sociales, culturales y educativas.

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Durante la jornada, se abordaron temas relacionados con la diversidad cultural y los retos que enfrentan los diferentes grupos en su proceso de integración en la sociedad ceutí. Se destacó la importancia de fomentar el diálogo y la colaboración entre colectivos para promover una convivencia armónica.

El acto estuvo presidido por el Delegado del Gobierno, quien subrayó la necesidad de construir espacios de encuentro donde se puedan presentar y discutir las inquietudes y propuestas de cada colectivo. «La convivencia es un valor fundamental de nuestra sociedad y debemos trabajar juntos para fortalecerla”, afirmó.

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Asimismo, se presentaron varias iniciativas que ya están en marcha en Ceuta, destinadas a facilitar la integración de los nuevos residentes y a garantizar el respeto y la valoración de la diversidad cultural.

El encuentro concluyó con un compromiso colectivo para seguir impulsando acciones que promuevan la igualdad de oportunidades y el respeto mutuo entre todos los ceutíes, apostando por una ciudad inclusiva y cohesionada.