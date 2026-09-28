El 28 de septiembre reúne hitos concretos: la batalla de Alcolea (1868), la creación de la Fiesta Nacional del Caudillo (1937), la canonización de Juan Macías en el Vaticano (1975), un eclipse lunar total en el Atlántico (2015) y la masacre de la Penitenciaría de Guayaquil (2021).

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1868: la batalla de Alcolea y el exilio de Isabel II

La batalla de Alcolea, el 28 de septiembre de 1868, provocó la huida de la reina Isabel II a Francia y aceleró la crisis del régimen moderado en España.

Estos acontecimientos políticos del siglo XIX formaron parte de un periodo de inestabilidad que abrió paso a cambios institucionales posteriores. En Ceuta, como en otras plazas ligadas históricamente a la península, las transformaciones políticas se percibieron en el debate público y en la circulación de noticias y personas, aunque su impacto práctico en la vida cotidiana llegaba con retraso.

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1937: Franco crea la Fiesta Nacional del Caudillo

El 28 de septiembre de 1937 se instituyó la Fiesta Nacional del Caudillo, destinada a conmemorar el liderazgo de Francisco Franco el 1 de octubre.

La instauración de calendarios oficiales de conmemoración fue una herramienta para consolidar relatos públicos durante la guerra civil. En Ceuta, territorio que estuvo bajo la influencia del bando sublevado, esas conmemoraciones se tradujeron en actos y prácticas sociales que formaron parte de la memoria local durante décadas.

1975: en el Vaticano, Pablo VI canoniza a Juan Macías

En 1975, el papa Pablo VI canonizó al religioso español Juan Macías (1585-1645) en la Ciudad del Vaticano.

La canonización figura en los registros eclesiásticos y, en ciudades con tradiciones religiosas arraigadas como Ceuta, estos hitos eclesiásticos suelen reflejarse en las prácticas devocionales y en el calendario parroquial, aunque su repercusión varía entre comunidades.

2015: eclipse lunar total en el Atlántico

El 28 de septiembre de 2015 se produjo un eclipse lunar total observable desde amplias zonas del Atlántico.

Los fenómenos astronómicos de este tipo atraen atención pública y educativa. En Ceuta, la proximidad al mar y la tradición de observación del entorno natural convierten estas ocasiones en oportunidades para actividades divulgativas y debate sobre astronomía entre asociaciones y centros educativos.

2021: la masacre de la Penitenciaría de Guayaquil

El 28 de septiembre de 2021 quedó marcado por la Masacre de la Penitenciaría de Guayaquil, en Ecuador, un episodio de violencia extrema con impacto humano significativo.

Suceso de alcance internacional, la matanza fue objeto de cobertura global y de análisis sobre seguridad penitenciaria. Los medios locales en Ceuta se limitaron a seguir la información disponible y a contextualizarla para los lectores interesados en noticias internacionales.

El 28 de septiembre agrupa, por tanto, episodios de distinta naturaleza—política, religiosa, científica y criminal—cuyos ecos llegan hasta Ceuta en forma de memoria histórica, calendario festivo o seguimiento informativo.

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