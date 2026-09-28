El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha convocado una Junta Directiva Nacional este lunes con el objetivo de cerrar filas en torno al presidente de la ciudad autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas, y enviar un mensaje de unidad a todos los miembros del partido. La situación de Ceuta ha cobrado tal relevancia en la estrategia política del PP que Feijóo ha decidido centrar la reunión en este asunto.

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La asistencia de Juan Jesús Vivas, junto con su homólogo en Melilla, Juan José Imbroda, subraya el respaldo del líder popular a los ceutíes, en un momento clave del periodo preelectoral. Aunque inicialmente se esperaba que en este encuentro se designaran oficialmente los candidatos autonómicos, Feijóo ha optado por aplazar esta decisión para no desviar la atención de lo que considera verdaderamente relevante.

La Junta Directiva, que es el máximo órgano de dirección del PP entre congresos, se celebra habitualmente cada cuatro meses, pero en esta ocasión se ha activado para enviar un mensaje claro de unión. En la reunión del 28 de septiembre, Feijóo busca engrasar la maquinaria interna del partido sin entrar en debates orgánicos que puedan desviar el foco de Ceuta.

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Uno de los temas que podría desviar la atención es la designación de Juanfran Pérez Llorca como candidato a las elecciones autonómicas en la Comunidad Valenciana. Aunque en la mayoría de las regiones las candidaturas parecen claras, la Comunidad Valenciana sigue siendo una incógnita. Feijóo aún no ha dado su visto bueno a esta candidatura y no lo hará en esta reunión.

La situación de Ceuta, dos meses después de una entrada masiva de personas, será un tema central en el discurso de Feijóo. La estrategia del PP para Ceuta se enmarca en un relato político más amplio que aborda temas como la inmigración irregular, la seguridad y la presión de Marruecos, convirtiendo la crisis ceutí en una cuestión de alcance nacional e internacional.