El 31 de agosto de 2012 entró en vigor el Real Decreto-ley 24/2012, conocido como el “banco malo”.

Lee tambien: Predicciones gratis para Géminis: lo que marcan los astros del 31 de agosto al 6 de septiembre en salud, amor y trabajo

España y la crisis: entra en vigor el “banco malo” (2012)

El texto legal, titulado Reestructuración y Resolución de Entidades de Crédito, estableció un marco para segregar activos problemáticos y facilitar procesos de reestructuración y resolución en el sector bancario tras la crisis financiera. Diseñado para ordenar la gestión de esos activos mediante vehículos especializados, el decreto buscó reducir el riesgo sistémico y clarificar procedimientos de resolución para entidades en dificultades. La medida afectó a múltiples entidades y a las decisiones de supervisión y rescate en los años siguientes. Conserva su relevancia en debates sobre gestión de activos tóxicos y reformas regulatorias.

Un aviso sanitario que afectó a la industria de hemodiálisis (2001)

En 2001 la Dirección General de Farmacia decretó la inmovilización cautelar de un dializador comercializado por la multinacional Baxter, tras la muerte de doce pacientes sometidos a hemodiálisis en Valencia, Madrid y Barcelona.

Lee tambien: Horóscopo semanal de Tauro (31 agosto–6 septiembre 2026): predicciones gratis en salud, amor y trabajo

La medida forzó revisiones de lotes y protocolos de seguridad en centros de diálisis y puso el foco en la vigilancia postcomercialización de dispositivos médicos.

Un grave accidente en Zaragoza sacude la industria pirotécnica (2015)

El 31 de agosto de 2015 explotaron las instalaciones de la Pirotecnia Zaragozana en Zaragoza, una de las empresas más destacadas del sector en Europa. El balance inicial informó de 6 fallecidos y 6 heridos de gravedad, y el accidente reabrió el debate sobre normas de seguridad, almacenamiento y transporte de materiales pirotécnicos. Tras la catástrofe se revisaron procedimientos y se intensificaron las inspecciones en instalaciones similares para evitar incidentes análogos. El suceso quedó como ejemplo de los riesgos inherentes a la fabricación y manipulación de explosivos.

América Latina: destitución de Dilma Rousseff y el relevo presidencial (2016)

En 2016, el proceso de destitución culminó con la salida de Dilma Rousseff de la presidencia de Brasil y la asunción del cargo por el vicepresidente Michel Temer. El caso alimentó un intenso debate público sobre gobernabilidad y los mecanismos constitucionales de juicio político en el país.

Política internacional: Pascal Lissouba nombrado presidente en el Congo (1992)

En 1992, Pascal Lissouba fue nombrado presidente de la República del Congo. Su llegada al poder forma parte de una serie de cambios políticos en África en los primeros años noventa, cuando se produjeron transiciones y reconfiguraciones institucionales en varios países del continente.

La ciencia mira a la naturaleza: el perro cantor de Nueva Guinea no está extinguido (2020)

El 31 de agosto de 2020 la revista PNAS publicó que el perro cantor de Nueva Guinea podría no estar extinguido, según los autores del estudio. Los investigadores señalaron que ese hallazgo abre oportunidades para comparar mecanismos de vocalización animal con trastornos vocales humanos.

El 31 de agosto reúne reformas financieras, alertas sanitarias, tragedias industriales, cambios políticos y avances científicos que dejaron huella en distintos ámbitos.

Te puede interesar