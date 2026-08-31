Del 31 de agosto al 6 de septiembre de 2026, Escorpio enfrenta una semana de decisiones internas: lo que has resistido empieza a pedir salida.

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Entre conversaciones que aclaran, tareas que se reordenan y señales corporales que conviene atender, la recomendación práctica es actuar con precisión y evitar el exceso de control. Prioriza lo concreto: organiza plazos, di lo que piensas a tiempo y evita aplazar cierres. Pequeños ajustes en la rutina pueden producir un avance visible antes de que termine la semana.

Amor y relaciones

Tu intensidad se vuelve más selectiva: no todas las dinámicas te nutren igual y esta semana marca diferencias claras. Mercurio favorece aclaraciones, de modo que una conversación pendiente puede convertirse en un punto de partida si mantienes un tono abierto en vez de definitivo.

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Quienes tienen pareja experimentarán un ritmo más pausado: escucha activa y comprobación de hechos antes que suposiciones. Si estás soltero/a, habrá encuentros con carga emocional, pero la prevención es útil: evita idealizar y usa tu intuición para distinguir química de prisa.

Clave amor: una verdad breve y bien elegida vale más que varias vueltas para llegar al mismo sitio.

Trabajo y finanzas

En el trabajo el foco es la organización y la negociación. Existe tendencia a asumir más responsabilidades de las debidas; fija límites inteligentes, pide confirmaciones cuando la información sea incompleta y establece plazos y entregables claros.

Finanzas: evita decisiones impulsivas. Puede aparecer un gasto ligado a equipo, mantenimiento o trámites pendientes; si lo abordas con criterio se convierte en una inversión, si no, en un goteo. Revisa suscripciones, costes recurrentes y compromisos para no pagar dos veces por lo mismo.

Clave trabajo: si lo escrito y lo acordado coinciden, avanzas; si no, detente a corregir.

Salud y bienestar

Tu cuerpo mostrará señales de tensión acumulada, especialmente en descanso y digestión.

Actúa con rutinas pequeñas y sostenibles: reajusta horarios, hidrátate y añade una caminata diaria. Evita compensar con exceso de trabajo o pantallas hasta tarde. Si implementas estos cambios, notarás mejoría hacia el tercer o cuarto día.

Días clave de la semana

Martes 1 de septiembre: buen día para ordenar mensajes y responder con claridad. Es ideal para cerrar conversaciones en amor o aclarar un punto laboral sin dejar huecos.

buen día para ordenar mensajes y responder con claridad. Es ideal para cerrar conversaciones en amor o aclarar un punto laboral sin dejar huecos. Jueves 3 de septiembre: se intensifica la intuición sobre intenciones ajenas. Úsala para detectar prioridades y evitar acuerdos confusos en trabajo y dinero.

se intensifica la intuición sobre intenciones ajenas. Úsala para detectar prioridades y evitar acuerdos confusos en trabajo y dinero. Sábado 5 de septiembre: el cuerpo pide pausa; conviene priorizar descanso, buena alimentación y movimiento suave para recuperar ritmo.

Consejo semanal para Escorpio

Elige una cosa importante —una conversación, una tarea o un hábito— y cúmplela con intención. Muestra tu verdad con precisión y dedica al autocuidado la misma exigencia que pones en tus compromisos.

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