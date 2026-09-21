22 de septiembre: la Iglesia conmemora a San Mauricio y compañeros, soldados y mártires vinculados a la llamada Legión tebana y al martirio atribuido al emperador Maximiano.
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En Ceuta la fecha suele recordar la presencia histórica de la tradición cristiana y la dimensión pública del martirio.
San Mauricio y compañeros
La tradición sitúa a San Mauricio y a sus compañeros como soldados cristianos de la Legión tebana que, según las fuentes hagiográficas, fueron ejecutados por negarse a actuar contra su conciencia religiosa durante las persecuciones del Imperio. El relato hagiográfico los presenta como un ejemplo de disciplina militar mantenida por la fe y de resistencia frente a órdenes contrarias a su creencia.
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El martirio se atribuye al tiempo del emperador Maximiano. Estas narraciones han circulado en la liturgia y en la devoción popular, y han servido históricamente para representar la figura del soldado-mártir en distintos contextos cristianos.
Para los creyentes la conmemoración subraya la coherencia entre convicción y conducta frente a presiones externas; en términos litúrgicos, su recuerdo aparece en calendarios y martirologios difundidos por la Iglesia.
En Ceuta la jornada adquiere también una dimensión comunitaria: no suele limitarse a un recuerdo histórico, sino que se integra en la vida parroquial y en la memoria local.
Otros santos que se celebran el 22 de septiembre
- Santa Emérita de Roma: mártir cristiana venerada en Roma, sepultada en el cementerio de Commodilla, en la Vía Ostiense.
- Santa Basila de Roma: mártir cristiana de Roma durante las persecuciones de los emperadores Diocleciano y Maximiano.
- San Emerano de Ratisbona: obispo y mártir, misionero cristiano venerado en Ratisbona.
- Beato José Marchandon: presbítero y mártir; sacerdote recluido durante la Revolución francesa en una nave-prisión frente a Rochefort.
- Santos Pablo Chong Ha-sang y Agustín Yu Chin-gil: catequistas y mártires, decapitados en Seúl en 1839.
- Beato Carlos Navarro Miquel: presbítero y mártir; vinculado a la primera comunidad católica de Corea.
- Beato Germán Gozalvo Andreu: presbítero y mártir escolapio español martirizado en la persecución religiosa de 1936.
- Beato Vicente Sicluna Hernández: presbítero y mártir; sacerdote español martirizado en 1936.
- Beato María de la Purificación Vidal Pastor: virgen y mártir; laica española martirizada en Bolbaite (Valencia) en 1936.
- Laica católica española (martirizada en Corbera, Valencia en 1936): mártir.
Tradición y memoria del martirio de soldados
La devoción a San Mauricio y compañeros mantiene el tópico del soldado que prioriza la conciencia religiosa ante la orden del poder. Esa imagen ha servido en distintos momentos históricos para articular discursos sobre fidelidad y sacrificio en el seno de comunidades cristianas.
En el calendario litúrgico esta conmemoración se agrupa con otros mártires que se recuerdan el mismo día en lugares como Roma, Ratisbona o Corea, así como con víctimas de la persecución religiosa en España en 1936. Las fuentes habituales para estas referencias son los martirologios y las recopilaciones hagiográficas aprobadas por la tradición litúrgica.
Para consultas sobre el santoral, se recomienda acudir a los martirologios y a las publicaciones oficiales de la Iglesia que recogen las festividades y las biografías hagiográficas.