22 de septiembre: la Iglesia conmemora a San Mauricio y compañeros, soldados y mártires vinculados a la llamada Legión tebana y al martirio atribuido al emperador Maximiano.

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En Ceuta la fecha suele recordar la presencia histórica de la tradición cristiana y la dimensión pública del martirio.

San Mauricio y compañeros

La tradición sitúa a San Mauricio y a sus compañeros como soldados cristianos de la Legión tebana que, según las fuentes hagiográficas, fueron ejecutados por negarse a actuar contra su conciencia religiosa durante las persecuciones del Imperio. El relato hagiográfico los presenta como un ejemplo de disciplina militar mantenida por la fe y de resistencia frente a órdenes contrarias a su creencia.

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El martirio se atribuye al tiempo del emperador Maximiano. Estas narraciones han circulado en la liturgia y en la devoción popular, y han servido históricamente para representar la figura del soldado-mártir en distintos contextos cristianos.

Para los creyentes la conmemoración subraya la coherencia entre convicción y conducta frente a presiones externas; en términos litúrgicos, su recuerdo aparece en calendarios y martirologios difundidos por la Iglesia.

En Ceuta la jornada adquiere también una dimensión comunitaria: no suele limitarse a un recuerdo histórico, sino que se integra en la vida parroquial y en la memoria local.

Otros santos que se celebran el 22 de septiembre

Santa Emérita de Roma : mártir cristiana venerada en Roma , sepultada en el cementerio de Commodilla , en la Vía Ostiense .

: mártir cristiana venerada en , sepultada en el cementerio de , en la . Santa Basila de Roma : mártir cristiana de Roma durante las persecuciones de los emperadores Diocleciano y Maximiano .

: mártir cristiana de durante las persecuciones de los emperadores y . San Emerano de Ratisbona : obispo y mártir, misionero cristiano venerado en Ratisbona .

: obispo y mártir, misionero cristiano venerado en . Beato José Marchandon : presbítero y mártir; sacerdote recluido durante la Revolución francesa en una nave-prisión frente a Rochefort .

: presbítero y mártir; sacerdote recluido durante la en una nave-prisión frente a . Santos Pablo Chong Ha-sang y Agustín Yu Chin-gil : catequistas y mártires, decapitados en Seúl en 1839 .

: catequistas y mártires, decapitados en en . Beato Carlos Navarro Miquel : presbítero y mártir; vinculado a la primera comunidad católica de Corea .

: presbítero y mártir; vinculado a la primera comunidad católica de . Beato Germán Gozalvo Andreu : presbítero y mártir escolapio español martirizado en la persecución religiosa de 1936 .

: presbítero y mártir escolapio español martirizado en la persecución religiosa de . Beato Vicente Sicluna Hernández : presbítero y mártir; sacerdote español martirizado en 1936 .

: presbítero y mártir; sacerdote español martirizado en . Beato María de la Purificación Vidal Pastor : virgen y mártir; laica española martirizada en Bolbaite ( Valencia ) en 1936 .

: virgen y mártir; laica española martirizada en ( ) en . Laica católica española (martirizada en Corbera, Valencia en 1936): mártir.

Tradición y memoria del martirio de soldados

La devoción a San Mauricio y compañeros mantiene el tópico del soldado que prioriza la conciencia religiosa ante la orden del poder. Esa imagen ha servido en distintos momentos históricos para articular discursos sobre fidelidad y sacrificio en el seno de comunidades cristianas.

En el calendario litúrgico esta conmemoración se agrupa con otros mártires que se recuerdan el mismo día en lugares como Roma, Ratisbona o Corea, así como con víctimas de la persecución religiosa en España en 1936. Las fuentes habituales para estas referencias son los martirologios y las recopilaciones hagiográficas aprobadas por la tradición litúrgica.

Para consultas sobre el santoral, se recomienda acudir a los martirologios y a las publicaciones oficiales de la Iglesia que recogen las festividades y las biografías hagiográficas.

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