1920: en Ceuta, en el río Tarajal, se celebra la primera jura de Bandera de La Legión.

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1920: Los primeros legionarios juran Bandera en el Tarajal

El 21 de octubre de 1920 tuvo lugar junto al río Tarajal, en Ceuta, la primera jura de Bandera de La Legión, utilizando la Enseña Nacional del Regimiento Ceuta nº 60. El acto figura entre los hitos fundacionales de la relación histórica entre Ceuta y La Legión.

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Fuente: Ceuta Turismo, «Los primeros legionarios juran Bandera en el Tarajal», que toma como referencia «Bazar de La Legión · Historia de La Legión».

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Otras efemérides del 21 de octubre

2022: Taylor Swift publica Midnights

Taylor Swift publica su décimo álbum de estudio, Midnights.

2012: Elecciones autonómicas en Galicia y el País Vasco

En Galicia y en el País Vasco se realizan elecciones autonómicas.

1964: ABC dedica la portada a Félix Rodríguez de la Fuente

La portada de ABC se dedica a Félix Rodríguez de la Fuente por haber ganado las Jornadas Internacionales de Cetrería.

Fuente de las efemérides generales: Wikipedia, efemérides del 21 de octubre.

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