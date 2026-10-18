En 1437, una carta real nombró a Fernando de Noronha gobernador de Ceuta el 18 de octubre.

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1437: Fernando de Noronha es nombrado gobernador de Ceuta

El 18 de octubre de 1437, una carta real designó a Fernando de Noronha gobernador de Ceuta tras la muerte de Pedro de Meneses y una breve interinidad de Duarte de Meneses.

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Fuente: Ceuta Turismo, «Fernando de Noronha es nombrado gobernador de Ceuta», que toma como referencia «El Faro de Ceuta · Fernando de Noronha, 2º capitán de la Ceuta portuguesa».

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Otras efemérides del 18 de octubre

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Fuente de las efemérides generales: Wikipedia, efemérides del 18 de octubre.

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