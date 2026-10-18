En 1437, una carta real nombró a Fernando de Noronha gobernador de Ceuta el 18 de octubre.
Lee tambien: San Ambrosio: El Gobernador Romano que se Convirtió en Obispo y Bautizó a San Agustín | Santoral 7 de diciembre
1437: Fernando de Noronha es nombrado gobernador de Ceuta
El 18 de octubre de 1437, una carta real designó a Fernando de Noronha gobernador de Ceuta tras la muerte de Pedro de Meneses y una breve interinidad de Duarte de Meneses.
Las noticias de Ceuta, cada mañana a las 7:30
Lo más leído, la farmacia de guardia, el tiempo y el estado del Estrecho en tu correo. Gratis.
Fuente: Ceuta Turismo, «Fernando de Noronha es nombrado gobernador de Ceuta», que toma como referencia «El Faro de Ceuta · Fernando de Noronha, 2º capitán de la Ceuta portuguesa».
Lee tambien: San Pablo de la Cruz: penitencia y fundación pasionista
Otras efemérides del 18 de octubre
2019: Comienzan las protestas contra el alza del transporte en Chile
En Santiago (Chile), las movilizaciones contra el alza del transporte público alcanzaron su punto culminante e iniciaron el estallido social y el proceso constituyente.
2003: Despega Soyuz TMA-3 con Pedro Duque rumbo a la ISS
La misión Soyuz TMA-3 despegó desde rumbo a la Estación Espacial Internacional con tres tripulantes, entre ellos el español Pedro Duque.
1945: Detienen al antifranquista Cristino García Granda en España
En España, la policía franquista detuvo al antifranquista Cristino García Granda, que había luchado en el bando republicano y contra los alemanes en Francia.
Fuente de las efemérides generales: Wikipedia, efemérides del 18 de octubre.