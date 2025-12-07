El santoral católico conmemora hoy, 7 de diciembre, la memoria de San Ambrosio de Milán, obispo y doctor de la Iglesia. Es una de las figuras más influyentes del cristianismo antiguo, reconocido por su liderazgo, su elocuencia y por ser mentor de San Agustín de Hipona.

San Ambrosio de Milán, obispo y Doctor de la Iglesia

Ambrosio (ca. 340-397) fue un líder eclesiástico fundamental en el siglo IV. La fecha de su fiesta conmemora el día de su consagración episcopal.

Historia y Conversión: Nació en Tréveris (actual Alemania) en el seno de una noble familia romana. Se formó en Roma en retórica y derecho, y llegó a ser gobernador de la provincia de Emilia, con residencia en Milán. En el año 374, el obispo de Milán murió, y durante las tensiones por la elección de un sucesor (entre arrianos y católicos), Ambrosio intervino para calmar al pueblo. De forma inesperada, el pueblo lo aclamó unánimemente como obispo, a pesar de que él solo era un catecúmeno (aún no estaba bautizado).

Nació en Tréveris (actual Alemania) en el seno de una noble familia romana. Se formó en Roma en retórica y derecho, y llegó a ser gobernador de la provincia de Emilia, con residencia en Milán. En el año 374, el obispo de Milán murió, y durante las tensiones por la elección de un sucesor (entre arrianos y católicos), Ambrosio intervino para calmar al pueblo. De forma inesperada, el pueblo lo aclamó unánimemente como obispo, a pesar de que él solo era un catecúmeno (aún no estaba bautizado). Episcopado: Aceptó la voluntad popular y fue bautizado y consagrado obispo el 7 de diciembre de 374. Como obispo, se dedicó intensamente al estudio de la Sagrada Escritura y de los Padres de la Iglesia. Se destacó por su firme defensa de la ortodoxia cristiana, su caridad hacia los pobres y su autoridad moral, llegando a enfrentarse al poder imperial cuando fue necesario.

Aceptó la voluntad popular y fue bautizado y consagrado obispo el 7 de diciembre de 374. Como obispo, se dedicó intensamente al estudio de la Sagrada Escritura y de los Padres de la Iglesia. Se destacó por su firme defensa de la ortodoxia cristiana, su caridad hacia los pobres y su autoridad moral, llegando a enfrentarse al poder imperial cuando fue necesario. Mentor de San Agustín: Su mayor impacto teológico fue su influencia sobre San Agustín de Hipona. Fue Ambrosio quien, con su predicación y guía, ayudó a Agustín a encontrar la fe y, finalmente, lo bautizó en la Vigilia Pascual del año 387.

Su mayor impacto teológico fue su influencia sobre San Agustín de Hipona. Fue Ambrosio quien, con su predicación y guía, ayudó a Agustín a encontrar la fe y, finalmente, lo bautizó en la Vigilia Pascual del año 387. Legado: Es uno de los Cuatro Padres de la Iglesia Latina (junto con San Agustín, San Jerónimo y San Gregorio Magno). Es conocido por sus escritos, sus himnos litúrgicos y su lucha contra el arrianismo.

Otros santos que se celebran el 7 de diciembre

Además de San Ambrosio, la Iglesia Católica también recuerda la onomástica de otros santos y beatos: