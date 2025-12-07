El santoral católico conmemora hoy, 7 de diciembre, la memoria de San Ambrosio de Milán, obispo y doctor de la Iglesia. Es una de las figuras más influyentes del cristianismo antiguo, reconocido por su liderazgo, su elocuencia y por ser mentor de San Agustín de Hipona.
San Ambrosio de Milán, obispo y Doctor de la Iglesia
Ambrosio (ca. 340-397) fue un líder eclesiástico fundamental en el siglo IV. La fecha de su fiesta conmemora el día de su consagración episcopal.
- Historia y Conversión: Nació en Tréveris (actual Alemania) en el seno de una noble familia romana. Se formó en Roma en retórica y derecho, y llegó a ser gobernador de la provincia de Emilia, con residencia en Milán. En el año 374, el obispo de Milán murió, y durante las tensiones por la elección de un sucesor (entre arrianos y católicos), Ambrosio intervino para calmar al pueblo. De forma inesperada, el pueblo lo aclamó unánimemente como obispo, a pesar de que él solo era un catecúmeno (aún no estaba bautizado).
- Episcopado: Aceptó la voluntad popular y fue bautizado y consagrado obispo el 7 de diciembre de 374. Como obispo, se dedicó intensamente al estudio de la Sagrada Escritura y de los Padres de la Iglesia. Se destacó por su firme defensa de la ortodoxia cristiana, su caridad hacia los pobres y su autoridad moral, llegando a enfrentarse al poder imperial cuando fue necesario.
- Mentor de San Agustín: Su mayor impacto teológico fue su influencia sobre San Agustín de Hipona. Fue Ambrosio quien, con su predicación y guía, ayudó a Agustín a encontrar la fe y, finalmente, lo bautizó en la Vigilia Pascual del año 387.
- Legado: Es uno de los Cuatro Padres de la Iglesia Latina (junto con San Agustín, San Jerónimo y San Gregorio Magno). Es conocido por sus escritos, sus himnos litúrgicos y su lucha contra el arrianismo.
Otros santos que se celebran el 7 de diciembre
Además de San Ambrosio, la Iglesia Católica también recuerda la onomástica de otros santos y beatos:
- San Juan el Silencioso (Hesicasta), obispo: Monje de Asia Menor del siglo VI, que renunció a su episcopado para dedicarse a la vida de soledad y oración en Tierra Santa.
- Santa Fara (o Burgundofara), abadesa: Fundadora y abadesa de la abadía de Faremoutiers, en Francia, en el siglo VII.
- San Martín abad.
- San Sabino de Spoleto, obispo y mártir.
- San Antenodoro de Siria.