En 1911, las Fuerzas Regulares reciben su bautismo de fuego en su primera acción de combate en el Protectorado.

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1911: Las Fuerzas Regulares reciben su bautismo de fuego

El 19 de octubre de 1911, las recién creadas Fuerzas Regulares participaron en su primera acción de combate en el Protectorado. La experiencia de aquellas primeras unidades precedió a la creación del Grupo de Regulares de Ceuta nº 3, ligado desde entonces a la ciudad.

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Fuente: Ceuta Turismo, «Las Fuerzas Regulares reciben su bautismo de fuego», que toma como referencia «El Faro de Ceuta · Historia de los Regulares».

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Otras efemérides del 19 de octubre

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En la UAM (España), cientos de estudiantes participan en un escrache a Felipe González y a Cebrián.

1989: Accidente nuclear en la central de Vandellós I

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Fuente de las efemérides generales: Wikipedia, efemérides del 19 de octubre.

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