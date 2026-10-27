En 1919, el Grupo de Regulares de Ceuta regresa a la ciudad tras varias semanas de operaciones en el Protectorado.
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1919: Regulares de Ceuta regresan a la ciudad tras las operaciones de Anyera
El 27 de octubre de 1919 el Grupo de Regulares de Ceuta volvió a la ciudad para descansar después de varias semanas de operaciones en el Protectorado. La vuelta cerró una intensa fase de actividad del Grupo de Fuerzas Regulares Indígenas de Ceuta nº 3.
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Fuente: Ceuta Turismo, «Regulares de Ceuta regresan a la ciudad tras las operaciones de Anyera», que toma como referencia «El Faro de Ceuta · Los Regulares, la unidad más condecorada del Ejército español».
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Otras efemérides del 27 de octubre
2019: Fernández y Kirchner son elegidos presidente y vicepresidenta
En Argentina, la fórmula presidencial integrada por Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner es elegida como presidente y vicepresidenta.
2017: El Parlamento catalán proclama la independencia unilateral
El Parlamento de Cataluña proclama la declaración unilateral de independencia de Cataluña de España.
2003: Se inaugura oficialmente el Museo Picasso en Málaga
En Málaga se inaugura oficialmente el Museo Picasso.
Fuente de las efemérides generales: Wikipedia, efemérides del 27 de octubre.
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