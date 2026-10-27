En 1919, el Grupo de Regulares de Ceuta regresa a la ciudad tras varias semanas de operaciones en el Protectorado.

Lee tambien: Un día como hoy en Ceuta: Regulares reciben su bautismo de fuego

1919: Regulares de Ceuta regresan a la ciudad tras las operaciones de Anyera

El 27 de octubre de 1919 el Grupo de Regulares de Ceuta volvió a la ciudad para descansar después de varias semanas de operaciones en el Protectorado. La vuelta cerró una intensa fase de actividad del Grupo de Fuerzas Regulares Indígenas de Ceuta nº 3.

Las noticias de Ceuta, cada mañana a las 7:30 Lo más leído, la farmacia de guardia, el tiempo y el estado del Estrecho en tu correo. Gratis. Suscribirme Acepto recibir el boletín y la política de privacidad. Puedes darte de baja en cualquier momento.

Fuente: Ceuta Turismo, «Regulares de Ceuta regresan a la ciudad tras las operaciones de Anyera», que toma como referencia «El Faro de Ceuta · Los Regulares, la unidad más condecorada del Ejército español».

Lee tambien: Marta Peñate y Rubén Torres regresan a ‘Supervivientes All Stars 3’ como capitanes e inician una revolucionaria mecánica en Telecinco

Otras efemérides del 27 de octubre

2019: Fernández y Kirchner son elegidos presidente y vicepresidenta

En Argentina, la fórmula presidencial integrada por Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner es elegida como presidente y vicepresidenta.

2017: El Parlamento catalán proclama la independencia unilateral

El Parlamento de Cataluña proclama la declaración unilateral de independencia de Cataluña de España.

2003: Se inaugura oficialmente el Museo Picasso en Málaga

En Málaga se inaugura oficialmente el Museo Picasso.

Fuente de las efemérides generales: Wikipedia, efemérides del 27 de octubre.

Te puede interesar