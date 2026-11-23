La primera gala dominical incluye posicionamientos y porcentajes ciegos ficticios sobre los nominados elegidos por Belén Esteban y las primeras discusiones.

La novena edición de GH VIP ha emitido en Telecinco su primera gala dominical con Ion Aramendi al frente de la retransmisión. La entrega televisiva ha estado marcada por el desarrollo de dos salvaciones ficticias entre los cuatro participantes que figuraban en la lista provisional de nominados elaborada de manera simulada por Belén Esteban en su papel de infiltrada. Asimismo, el espacio de telerrealidad ha permitido a los 14 concursantes recuperar algunas comodidades que habían perdido anteriormente, entre ellas volver a disponer de comida sólida y que Corbacho recuperara su maleta.

Lee tambien: Karmele Marchante confirma su fichaje por «Gran Hermano VIP 9» antes del anuncio oficial de Telecinco

Durante la emisión, la organización del programa también ha comunicado modificaciones relevantes en su calendario de programación para los próximos días. Ion Aramendi ha subrayado que esta semana —al igual que sucedió la anterior con motivo de la emisión de debates electorales en jueves— la gala presentada por Jorge Javier Vázquez se trasladará al miércoles. En esa misma jornada del miércoles se producirá además el estreno de Adara Molinero como presentadora del formato GH: Al otro lado de la casa en Mediaset Infinity, un espacio que contará con Violeta y Eddy, procedentes de GH 19, como primeros invitados.

Las noticias de Ceuta, cada mañana a las 7:30 Lo más leído, la farmacia de guardia, el tiempo y el estado del Estrecho en tu correo. Gratis. Suscribirme Acepto recibir el boletín y la política de privacidad. Puedes darte de baja en cualquier momento.

PUBLICIDAD

Falsas nominaciones, porcentajes ciegos y las salvaciones simuladas de Karmele y Pipi Estrada

Uno de los ejes centrales de la gala ha girado en torno al engaño articulado alrededor de los cuatro nominados ficticios —Pipi Estrada, Raquel Bollo, Karmele Marchante y Belén Esteban—, seleccionados previamente por la denominada «patrona» en la primera gala sin que el resto de afectados conociera que en realidad no existía ninguna votación abierta por parte de la audiencia. Dentro de esa misma dinámica simulada, la dirección solicitó al resto de los habitantes de la casa que se posicionaran junto al nominado cuya salida preferían.

En dicha ronda de posicionamientos, Karmele Marchante fue la concursante que acumuló un mayor número de compañeros detrás apostando por su marcha. Por su parte, Náyades fue la única participante que se situó tras Pipi Estrada y Corbacho hizo lo propio detrás de Raquel Bollo, mientras que Belén Esteban permaneció sola sin que nadie manifestara su deseo de verla fuera del concurso, una situación que celebró exclamando «¡Toma!» a sabiendas de que toda la maniobra era ficticia.

Media casa se posiciona detrás de Karmele 😱 #GHVIPNoche1 pic.twitter.com/w0uyckhWT5 — Gran Hermano (@ghoficial) November 22, 2026

A continuación, Ion Aramendi indicó a los cuatro implicados que accedieran a la sala de expulsiones, donde se les mostraron unos porcentajes ciegos igualmente falsos cifrados en el 48 %, el 46 %, el 8 % y el 1 %. Aunque todos expresaron su deseo de corresponder al registro más bajo, el presentador comunicó que el público había decidido salvar en primer lugar a Karmele Marchante, un desenlace inesperado tanto para los propios nominados como para quienes aguardaban en el interior de la vivienda. A su regreso, sus compañeros la recibieron con una fiesta pese a haber mostrado previamente su preferencia por su salida, lo que propició un cambio evidente en la actitud de Karmele, mostrándose más segura de sí misma, divertida y respaldada. Posteriormente se anunció la salvación simulada de Pipi Estrada, quien reaccionó con incredulidad preguntando reiteradamente «¿Es una broma?» ante el hecho de verse salvado antes que Belén Esteban.

Pipi se salva: "¿No es el Día de los Santos Inocentes?" #GHVIPNoche1 pic.twitter.com/K835Hud54O — Gran Hermano (@ghoficial) November 23, 2026

Primeras tensiones con Cristina Porta y la elección entre comida sólida o maletas

La convivencia en GH VIP 9 ha dejado también las primeras discusiones destacadas, con Cristina Porta en el centro de varios desencuentros. El primer enfrentamiento relevante lo protagonizó Náyades después de que algunos compañeros afirmaran que Andrea, su novio, se había aprovechado de la fama de Nacho de Borbón. Estas manifestaciones provocaron el enfado de la concursante, que rechazó que se continuara hablando de su pareja en esos términos. Cristina Porta sostuvo que ningún comentario se había realizado con mala intención, lo que derivó en un cruce dialéctico en el que Raquel Bollo intervino posicionándose del lado de Náyades, mientras que únicamente Corbacho respaldó a Porta.

Náyades sale en defensa de "su pareja", Andrea: "No lo voy a consentir"#GHVIPNoche1 pic.twitter.com/o8ac7MlBJE — Gran Hermano (@ghoficial) November 22, 2026

Al margen de ese episodio, durante el transcurso del directo Raquel Mosquera también mostró su desesperación con Cristina Porta. En el apartado de pruebas y recompensas, todos los concursantes lograron superar un reto que les habilitó para confeccionar una lista de la compra en un tiempo límite de 60 segundos. Para recoger los alimentos fueron elegidas Raquel Bollo y Paloma; una vez reunida toda la comida sólida, la organización les planteó la disyuntiva de renunciar a esos productos a cambio de recuperar sus maletas, una propuesta ante la cual ambas se disculparon pero optaron finalmente por conservar la comida.