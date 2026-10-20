20 de octubre de 1921, las Cortes retoman la actividad parlamentaria y el desastre de Annual y la actuación española en el Protectorado centran el debate político.

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1921: Las Cortes abordan las responsabilidades del desastre de Annual

El 20 de octubre de 1921, al reanudarse la actividad parlamentaria, el desastre de Annual y la actuación española en el Protectorado ocupan un lugar central en el debate político.

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Fuente: Ceuta Turismo, «Las Cortes abordan las responsabilidades del desastre de Annual», que toma como referencia «Ministerio de Defensa · En torno a Annual».

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Otras efemérides del 20 de octubre

2022: Liz Truss dimite tras apenas mes y medio en el cargo

En Reino Unido, la primera ministra Liz Truss dimite tras apenas un mes y medio en el cargo, convirtiéndose en la primera ministra más breve de la historia del país.

2011: ETA anuncia el cese definitivo de su actividad armada

En España, la organización terrorista vasca ETA anuncia el cese definitivo de su actividad armada.

2005: Santiago Carrillo es investido doctor honoris causa

En la Universidad Autónoma de Madrid, Santiago Carrillo es investido doctor honoris causa por su participación en la transición democrática española.

Fuente de las efemérides generales: Wikipedia, efemérides del 20 de octubre.

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