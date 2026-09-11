Un fuego de grandes dimensiones declarado este jueves junto a las naves del Tarajal ha destruido unos 40 asentamientos improvisados en Ceuta. El suceso ha obligado a desalojar a cientos de migrantes y a movilizar a bomberos, policías y militares.

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Un incendio de grandes proporciones ha calcinado alrededor de 40 chabolas situadas en el exterior de las naves del Tarajal, en Ceuta, donde pernoctaban cientos de migrantes. Las llamas se originaron en la parte delantera del recinto, donde se ubicaba el asentamiento, y resultaron visibles desde las viviendas colindantes.

El Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) acudió hasta el lugar tras recibir el aviso a través de varias llamadas al teléfono 112. En el operativo participaron también efectivos de la Policía Nacional, Policía Local y personal militar, que colaboraron en las labores de auxilio, acordonaron la zona y acotaron el tráfico en la carretera adyacente para facilitar el trabajo de los servicios de emergencia.

Los ocupantes del campamento tuvieron que abandonar el lugar con rapidez para ponerse a salvo en los márgenes de la vía. El fuego consumió principalmente plásticos, residuos y enseres acumulados en la zona. Aunque las llamas destruyeron las infraviviendas exteriores —algunas ocupadas por familias—, los bomberos confirmaron que la estructura de las naves no se vio afectada. Por el momento no se ha informado de heridos.

Las fuerzas y cuerpos de seguridad han iniciado las investigaciones para determinar el origen del fuego y esclarecer si fue accidental o provocado. Este incidente se suma a otros sucesos recientes registrados en la ciudad autónoma, como el fuego declarado horas antes junto al Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) y la quema de cinco vehículos en la explanada del Reina Sofía, en la barriada del Príncipe.