La ciudad autónoma afronta un escenario de alta tensión marcado por la alerta previa de la Inteligencia española sobre el asalto fronterizo, el rechazo de Marruecos a actuar como chivo expiatorio, la controversia por los fondos europeos y el descontento social hacia la delegación del Gobierno.
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El sindicato Jupol exige la realización de controles médicos obligatorios a los agentes desplegados en Ceuta tras confirmarse un nuevo contagio de sarna entre el personal policial. La organización sindical denuncia además la discriminación laboral que sufren los efectivos de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de Algeciras destinados al operativo de seguridad.
El Gobierno de Navarra confirma el traslado de cinco niñas migrantes no acompañadas desde Ceuta a la comunidad foral, en la que constituye la primera reubicación a la Península desde la entrada masiva de finales de julio. Tras el acuerdo alcanzado con el ejecutivo ceutí, el Gobierno central reitera su petición al Partido Popular para que levante el bloqueo en las autonomías donde gobierna y acceda al reparto de los más de 2.000 menores acogidos en la ciudad autónoma.
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Marruecos inicia la campaña para las elecciones legislativas del 23 de septiembre en pleno clima de incertidumbre sobre cómo afectará la tensión diplomática por Ceuta a las urnas. La cita electoral genera un especial seguimiento en España ante la evolución de las relaciones bilaterales y el reparto de poder ejecutivo en el sistema multipartidista marroquí.
El Partido Popular expresa su confianza en que la publicación de nuevos documentos acorralará al Ejecutivo por los avisos previos del CNI. Los populares sostienen que la actuación del Gobierno evidencia debilidad y una desconfianza injustificada hacia los servicios de inteligencia.
Un informe desclasificado del CNI advierte que los planes de regularización extraordinaria de inmigrantes generan un riesgo para España al proyectar al país como el destino más receptivo de la UE, lo que incrementa la presión migratoria tanto directa como indirecta.
ungría y República Checa critican la ayuda de 200 millones de euros aprobada por la Comisión Europea para España tras la crisis migratoria de Ceuta. Ambos países sostienen que el Gobierno de Pedro Sánchez no ha cumplido con sus obligaciones de protección fronteriza.
El presidente de la Audiencia Nacional insiste en señalar que la imparcialidad de la magistrada María Tardón está fuera de toda duda en el marco de la investigación judicial sobre los accesos fronterizos en Ceuta.
Un incendio registrado durante la noche destruye 40 chabolas y afecta a varios vehículos en el campamento situado frente a las naves del Tarajal en Ceuta. El suceso obliga a intervenir a bomberos, fuerzas de seguridad y militares para desalojar a cientos de migrantes y controlar la zona.